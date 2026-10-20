Napoli - Bodø/Glimt: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Napoli - Bodø/Glimt karşılaşması 21 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Napoli ilk 11'i: 1. Meret A., 22. Di Lorenzo G. (kaptan), 13. Rrahmani A., 16. Marin R., 21. Politano M., 99. Anguissa F., 8. McTominay S., 37. Spinazzola L., 11. De Bruyne K., 70. Lang N., 19. Højlund R.
Napoli yedekleri: 5. Badiashile B., 31. Beukema S., 14. Contini N., 6. Gilmour B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lucca L., 32. Milinković-Savić V., 17. Olivera M.
Napoli teknik direktörü: Allegri M.
Bodø/Glimt ilk 11'i: 12. Haikin N., 20. Sjøvold F. (kaptan), 6. Gundersen J., 4. Bjørtuft O. L., 15. Bjørkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A., 10. Hauge J.
Bodø/Glimt yedekleri: 5. Aleesami H., 17. Brynhildsen O., 16. Kitolano J., 1. Lund J., 25. Määttä I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U.
Bodø/Glimt teknik direktörü: Knutsen K.
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