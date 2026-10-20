Napoli - Bodø/Glimt: kadrolar ve canlı anlatım

27 Harika bir vuruş! Jens Hauge (Bodø-Glimt), ceza sahası yayında Sondre Fet'ten aldığı topu sağ alt köşeye gönderdi. Skor 1-1.

25 Matteo Politano (Napoli) sahanın diğer tarafındaki takım arkadaşına uzun bir pas gönderdi ancak pas yerine ulaşmadı.

24 Noa Lang (Napoli) ceza sahası içinde topu kontrol etti ve kalenin ortasına doğru yerden sert bir vuruş yaptı, ancak Nikita Haikin harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

22 Harika bir çalım ve solo! Rasmus Højlund (Napoli) rakiplerini geçip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, ancak top sol direğin hemen dışından auta çıktı.

20 Kevin De Bruyne'nin (Napoli) kullandığı köşe vuruşu savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

19 Scott McTominay (Napoli) harika bir kontrolle ceza sahası içinde boş alan buldu ancak vuruşu kötüydü. Napoli köşe vuruşu kullanacak.

18 Yarı fırsat! Jens Hauge (Bodø/Glimt) ceza sahasına ortaladı ancak Alex Meret zamanında reaksiyon göstererek tehlikeyi önledi.

17 Ole Blomberg (Bodø/Glimt) ceza sahasına ortalamak yerine köşe vuruşunu paslaşarak kulland.

15 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) faul yaptı ve José Sánchez hemen serbest vuruşu düdükledi.

13 Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) takım arkadaşını bulmak istedi ancak ortasına çok fazla güç yükledi ve fırsat kaçtı. Top taca/aut çizgisini geçti ve Napoli kale vuruşuyla oyuna devam edecek.

12 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) uzaktan iyi bir fırsat yakaladı. Vuruşu kalenin sağ alt köşesine gitti ancak Nikita Haikin dikkatliydi ve topu kolayca kontrol etti.

10 Noa Lang (Napoli) şut çekme fırsatı buldu, ceza sahası dışından sağ alt köşeye sert bir şut göndererek Nikita Haikin'i harika bir kurtarış yapmaya zorladı.

9 Scott McTominay (Napoli) seken topa ilk ulaşan oldu ve ceza sahası dışından vurdu, ancak top kaleye giden yolda savunma oyuncularına çarptı.

8 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) ileri doğru bir pas aktardı, ancak savunmacılardan biri topu bloke etti.

5 Bodø/Glimt oyuncuları şut pozisyonu yaratmak için kısa paslarla topu dolaştırıyor.

4 Jose Sanchez düdüğünü çaldı ve Leonardo Spinazzola (Napoli) hücumda faul yaptığı için cezalandırıldı. Hakem doğru bir karar verdi.

1 Harika gol! Matteo Politano (Napoli) uzaklardan müthiş bir şut çıkardı ve top sağ üst köşeye gitti. Gerçek bir sanat eseri.

1 Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.

00:03 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Napoli maça başlayacak.

00:00 Bugünkü maçı yönetme görevi José Sánchez'e verildi.

00:00 Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takımların ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.