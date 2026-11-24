UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, kendi sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi ağırlayacak. Karşılaşmada Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'un ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak maç, Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Şu ana kadar yayınlanan tahminlere göre Husanov, City'nin savunma hattında yer alabilir. Ancak takımların resmi kadroları maç saatine yakın bir zamanda açıklanacak.

Husanov için bir diğer önemli fırsat

Abdukodir Husanov'un muhtemel ilk 11'de yer alması, Özbek futbolseverlerin maça olan ilgisini daha da artırıyor. Savunmacının sahaya çıkması, City'nin savunma kurgusu ve rakip ataklarını durdurma konusunda büyük önem taşıyabilir.

Muhtemel kadrolardan birinde Husanov'un merkez savunmada değil, sağ bekte görev yapması öngörülüyor. Bununla birlikte, diğer tahminlerde oyuncunun pozisyonu ve partnerleri konusunda farklılıklar bulunuyor.

Manchester City – Napoli: Muhtemel kadrolar

UEFA Şampiyonlar Ligi. 5. Hafta

Manchester City: Donnarumma, Rico Lewis, Dias, Husanov, O'Reilly, Fernandes, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Napoli: Vanja Milinković-Savić, Beukema, Rrahmani, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Højlund.

Belirtmek gerekir ki, bazı kaynaklar Manchester City kadrosunda Jeremy Doku, Marc Guéhi ve Joško Gvardiol'ü de ilk 11'de gösteriyor. Napoli'de ise savunma hattı ve kaleci konusunda farklı tahminler mevcut. Bu nedenle yukarıdaki listeler resmi değil, muhtemel kadrolardır.

City'ye galibiyet, Napoli'ye ise puanlar lazım

Maç öncesinde puan durumundaki vaziyet, takımlar için mücadelenin önemini artırıyor. Dört hafta sonunda Manchester City 9 puanla yedinci sırada yer alıyor. Napoli ise 3 puanla 27. basamakta bulunuyor.

Bu nedenle Manchester ekibi, kendi evinde kazanarak ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. İtalyanlar için ise puan kaybı, play-off yolundaki mücadeleyi daha da zorlaştırabilir.

İlginç bir detay olarak, Napoli kadrosunda bir dönem Manchester City forması giymiş olan Kevin De Bruyne de yer alıyor. Onun eski takımına karşı sahaya çıkması, maçın dikkat çeken noktalarından biri olacak.

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