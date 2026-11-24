Manchester City - Napoli: Maç ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çekici karşılaşmalardan biri oynanacak. Enzo Maresca yönetimindeki Manchester Citykendi sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi ağırlayacak. Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele, her iki kulüp için de lig aşamasında kritik puanlar toplamak adına bir fırsat.
Karşılaşma Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Özbekistan'daki futbolseverler bu maçı Zo‘r TV kanalından canlı olarak izleyebilirler.
City ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor
Manchester CityŞampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk dört haftasının ardından 9 puanla yedinci sırada yer alıyor. Takım üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
UEFA'nın resmi verilerine göre, Napoli ise 3 puanla 27. sırada bulunuyor. Bu nedenle İtalyan kulübü için Manchester'daki maç, puan durumundaki yerini iyileştirmek açısından büyük önem taşıyor.
City teknik direktörü Enzo Maresca, takımının ana hedefinin lig aşamasını ilk sekizde tamamlayıp doğrudan son 16 turuna kalmak olduğunu vurguladı. Dolayısıyla, kendi sahasındaki maçta puan kaybetmemek Manchester ekibi için temel görevlerden biri olacak.
De Bruyne eski takımına karşı sahaya çıkabilir
Maçın bir diğer ilginç yönü ise Kevin De Bruyne ile ilgili. Belçikalı orta saha oyuncusu daha önce Manchester City formasını giymişti, şimdi ise Napoli kadrosunda yer alıyor.
Eski takımına karşı Manchester'da sahaya çıkması maça ekstra bir heyecan katıyor. Napoli için de tecrübeli oyuncunun yetenekleri büyük önem taşıyabilir.
Manchester City - Napoli: Maç ne zaman ve nerede?
Organizasyon: Şampiyonlar Ligi, Lig Aşaması, 5. Hafta
Tarih: 24 Kasım
Stadyum: Etihad, Manchester
Başlama Saati: 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece, saat 01:00 (Taşkent saati)
Yayın: Zo‘r TV
Bir sonraki turda City'yi Barcelona bekliyor
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Manchester City, 8 Aralık'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Aynı gün Napoli kendi sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak.
Bu nedenle bugünkü karşılaşma, her iki takım için de sonraki haftalar öncesinde önemli bir sınav olacak. City ilk sekizdeki konumunu korumaya, Napoli ise puan tablosunda yükselmeye çalışacak.
Manchester'daki mücadelede kim galip gelecek? Bu sorunun cevabını 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece sahada oynanacak futbol verecek.
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