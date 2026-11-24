Bugün, 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çekici karşılaşmalardan biri oynanacak. Enzo Maresca yönetimindeki Manchester Citykendi sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi ağırlayacak. Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele, her iki kulüp için de lig aşamasında kritik puanlar toplamak adına bir fırsat.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Özbekistan'daki futbolseverler bu maçı Zo‘r TV kanalından canlı olarak izleyebilirler.

City ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor

Manchester CityŞampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk dört haftasının ardından 9 puanla yedinci sırada yer alıyor. Takım üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

UEFA'nın resmi verilerine göre, Napoli ise 3 puanla 27. sırada bulunuyor. Bu nedenle İtalyan kulübü için Manchester'daki maç, puan durumundaki yerini iyileştirmek açısından büyük önem taşıyor.