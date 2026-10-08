Arjantinli taraftarlar Messi'nin son maçında herkesi şaşırttı (video)

·85·Spor
Arjantinli taraftarlar Messi'nin son maçında herkesi şaşırttı (video)

Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki kariyerine veda etmesi, sadece futbol dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Buenos Aires'teki 85 bin kapasiteli, tıklım tıklım dolu muhteşem Monumental Stadyumu'na akın eden kalabalığın arasında beklenmedik ve oldukça sembolik bir "taraftar" belirdi; taraftarlar arenaya gerçek, canlı bir keçi getirdi.

Bu durum doğrudan futboldaki meşhur GOAT (Greatest of All Time — "Tüm zamanların en iyisi", İngilizceden kelime anlamıyla çevrildiğinde "keçi") terimine bir gönderme olup, internette hızla viral oldu.

Kurallara uygun giydirilmiş "canlı maskot"

Dört ayaklı bu ilginç taraftar, gerçek bir bayram havasında süslenmişti:

  • Özel forma: Hayvana Arjantin milli takımının gök mavisi-beyaz forması giydirilmişti ve sırtında efsanevi 10 numara ve MESSI yazısı yer alıyordu;

  • Bayrak şeritleri: Üzerindeki eyer, milli bayrağın renklerindeki şeritlerle süslenmişti;

  • Kalabalık içindeki soğukkanlılık: Binlerce bağıran taraftar, gürültü ve kameralarla çevrili olmasına rağmen, hayvan sahibiyle birlikte kalabalığın içinde sakin adımlarla ilerledi.

“En iyisi” tribüne alındı mı?

Olayın en ilginç kısmı güvenlik kontrol noktasında yaşandı:

  • Güvenlik kuralları: Uluslararası futbol standartları ve stadyum yönetmeliğine göre tribünlere hayvan sokmak kesinlikle yasaktır;

  • Gizemli son: Bu sembolik misafirin stadyum içine girmesine izin verildi mi, yoksa görevini arena kapısındaki performansla mı tamamladı; bu şimdilik bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Arjantinli taraftarların bu yaratıcı yaklaşımı, Lionel Messi'nin kendi ülkesinde ne kadar büyük bir sevgi ve statüye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Lionel MessiArjantin Milli TakımıMonumental StadyumuFutbol KültürüGOAT
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beninli futbolcular veda maçında Lionel Messi'ye sıra dışı hediyeler verdiBeninli futbolcular veda maçında Lionel Messi'ye sıra dışı hediyeler verdiDün 09:03Messi, Arjantin milli takımıyla vedalaşma mektubu yazdıMessi, Arjantin milli takımıyla vedalaşma mektubu yazdıBugün 10:03Lionel Messi, Benin maçı öncesi göz yaşartan bir video mesaj yayınladıLionel Messi, Benin maçı öncesi göz yaşartan bir video mesaj yayınladı6 Ekim 21:28Beckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdiBeckham, Messi'yi 9. Altın Top için ana aday olarak gösterdi17 Eylül 11:49Messi Arjantin formasını son kez giyiyor: Veda maçı için özel forma seçtiMessi Arjantin formasını son kez giyiyor: Veda maçı için özel forma seçti22 Eylül 15:33“Real Madrid” ve “Barcelona”, Messi’ye taziyelerini iletti“Real Madrid” ve “Barcelona”, Messi’ye taziyelerini iletti9 Ağustos 18:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?