Arjantinli taraftarlar Messi'nin son maçında herkesi şaşırttı (video)

Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki kariyerine veda etmesi, sadece futbol dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Buenos Aires'teki 85 bin kapasiteli, tıklım tıklım dolu muhteşem Monumental Stadyumu'na akın eden kalabalığın arasında beklenmedik ve oldukça sembolik bir "taraftar" belirdi; taraftarlar arenaya gerçek, canlı bir keçi getirdi.

Bu durum doğrudan futboldaki meşhur GOAT (Greatest of All Time — "Tüm zamanların en iyisi", İngilizceden kelime anlamıyla çevrildiğinde "keçi") terimine bir gönderme olup, internette hızla viral oldu.

Kurallara uygun giydirilmiş "canlı maskot"

Dört ayaklı bu ilginç taraftar, gerçek bir bayram havasında süslenmişti:

Özel forma: Hayvana Arjantin milli takımının gök mavisi-beyaz forması giydirilmişti ve sırtında efsanevi 10 numara ve MESSI yazısı yer alıyordu;

Bayrak şeritleri: Üzerindeki eyer, milli bayrağın renklerindeki şeritlerle süslenmişti;

Kalabalık içindeki soğukkanlılık: Binlerce bağıran taraftar, gürültü ve kameralarla çevrili olmasına rağmen, hayvan sahibiyle birlikte kalabalığın içinde sakin adımlarla ilerledi.

“En iyisi” tribüne alındı mı?

Olayın en ilginç kısmı güvenlik kontrol noktasında yaşandı:

Güvenlik kuralları: Uluslararası futbol standartları ve stadyum yönetmeliğine göre tribünlere hayvan sokmak kesinlikle yasaktır;

Gizemli son: Bu sembolik misafirin stadyum içine girmesine izin verildi mi, yoksa görevini arena kapısındaki performansla mı tamamladı; bu şimdilik bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Arjantinli taraftarların bu yaratıcı yaklaşımı, Lionel Messi'nin kendi ülkesinde ne kadar büyük bir sevgi ve statüye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.