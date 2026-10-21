Inter - Shakhtar Donetsk: kadrolar ve canlı anlatım

·4·Spor
Inter - Shakhtar Donetsk: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Inter - Shakhtar Donetsk karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Inter ilk 11'i: 1. Martinez J., 30. Carlos Augusto, 25. Akanji M., 95. Bastoni A., 99. Spence D., 23. Barella N. (kaptan), 20. Çalhanoğlu H., 8. Sučić P., 32. Dimarco F., 14. Bonny A., 9. Thuram M.

Inter yedekleri: 31. Bisseck Y., 46. Bovio L., 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 94. Esposito F., 11. Luis Henrique, 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 5. Stanković A., 45. Stante F., 7. Zieliński P.

Inter teknik direktörü: Chivu C.

Shakhtar Donetsk ilk 11'i: 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (kaptan), 13. Pedro Henrique, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrinho, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kaua Elias.

Shakhtar Donetsk yedekleri: 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Gram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavayev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 29. Nazaryna Y., 11. Newerton, 2. Traore L.

Shakhtar Donetsk teknik direktörü: Turan A.

InterShakhtar DonetskŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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