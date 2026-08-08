Hakan Çalhanoğlu: Luka Modrić’in Şakaları ve Şampiyonluk Planları

Inter’in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, kısa süre önce geçirdiği saç ekimi ve takım arkadaşları ile rakiplerinin yaptığı şakalar hakkında açıkça konuştu. Goal.com’un haberine göre 32 yaşındaki Türk futbolcu, bu tür şakalara aldırmadığını ve kendini iyi hissettiğini vurgulayarak önüne büyük hedefler koydu. Goal.com haber veriyor.

İtalya Serie A’da kendine sağlam bir yer edinen ve takımın kilit isimlerinden biri hâline gelen oyun kurucu, yeni görünümünün çok sayıda tartışmaya yol açtığını kabul etti. Sözlerine göre maçlar sırasında yalnızca kulüp takım arkadaşları değil, ünlü futbolcular da yeni imajıyla dalga geçti.

Sahadaki şakalar ve Modrić’in sözleri

Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Türk futbolcuya yönelik en ilginç şakalardan birini deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modrić yaptı. Maçlardan birinde konu gündeme gelirken rakipler ve tanıdıklar arasında esprili diyaloglar yaşandı.

Çalhanoğlu, bu tür şakaları sakinlikle karşıladığını ve kendine güveninin yüksek olduğunu belirtti. Röportajında durumu şöyle açıkladı: «Saç ektirdim. Takım arkadaşlarım ve geçen gün derbide Modrić de benimle dalga geçti. Ama her şey yolunda, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.»

Scudetto’yu savunmak ve şampiyonluk hayalleri

Deneyimli futbolcu, görünümündeki değişikliklerin yanı sıra tüm odağını sportif hedeflerine çevirmiş durumda. Inter geçen sezon şampiyon olmuştu. Takım kaptanlığına yükselen Çalhanoğlu, bu başarıyı korumak ve rakipleri Juventus ile Milan’ı geride bırakmak istiyor.

Futbolcunun başlıca kişisel hedeflerinden biri de bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkmak. Takımın her rakiple mücadele edebilecek kadar güçlü olduğuna inandığını belirten Çalhanoğlu, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçırdığı için üzgün olduğunu da ekledi.

Kariyerinin son dönemlerini de düşünen orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmak yerine futbol yönetimi veya menajerlik alanında çalışmayı tercih edeceğini gizlemedi.