Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon: İtalyan kulüplerinin rakipleri belli oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi ve İtalyan kadın futbolu tarihinde ilk kez bu aşamada üç takımla temsil edilecek. Nyon'da yapılan kura çekimine göre İtalya'nın Roma, Juventus ve Inter kulüpleri turnuvanın ana aşamasındaki rakiplerini öğrendi. Bu gelişme, ülke futbolunun uluslararası arenadaki itibarının arttığının bir göstergesi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, kadınlar Şampiyonlar Ligi, erkekler turnuvasında olduğu gibi ikinci kez tek bir lig tablosu formatında düzenleniyor. Buna göre 18 takım genel puan durumunda mücadele edecek ve her takım altı maç yapacak. Bunların üçü iç sahada, diğer üçü ise farklı torbalardan gelen rakiplere karşı deplasmanda oynanacak.

İtalya şampiyonu Roma'nın sınavları

İkinci torbada yer alan İtalya şampiyonu Roma, tarihinde yeni ve zorlu sınavlara hazırlanıyor. Takım kendi sahasında Barcelona, Real Madrid ve Servette kulüplerini ağırlayacak. Deplasman maçlarında ise Chelsea, Benfica ve Leuven takımlarına karşı mücadele verecek.

Bu eşleşmeler arasında Chelsea ile Roma arasındaki maç özel bir öneme sahip, çünkü eski Giallorossa oyuncusu Giulia Dragoni yakın zamanda Londra ekibine transfer olmuştu. İlginç olan ise Roma'nın altı rakibinden dördünün — Barcelona, Chelsea, Real Madrid ve Leuven — geçen sezonki rakipleriyle aynı olması.

Juventus ve ilk kez katılan Inter'in takvimi

İkinci torbada yer alan bir diğer İtalyan kulübü Juventus, evinde Lyon, Benfica ve Leuven takımlarını ağırlayacak. Torino ekibi deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Hacken ve Austria Wien kulüpleriyle kozlarını paylaşacak. Lyon ve Benfica'ya karşı oynanacak maçların geçen sezonki karşılaşmaların tekrarı olacağını belirtmek gerekir.

Wolfsburg karşısında alınan unutulmaz galibiyetle lig aşamasında ilk kez boy gösteren Inter kulübü için kura çekimi en zorlu görevleri getirdi. Üçüncü torbada yer alan Milano ekibi, evinde Arsenal, Hacken ve Manchester City ile oynarken, deplasmanda Lyon, Real Madrid ve Austria Wien takımlarına karşı mücadele edecek.

Turnuva takvimine göre lig aşamasındaki tüm maçlar Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak. Altı turun sonunda puan durumunda ilk dört sırada yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Beşinci ile on ikinci sıra arasındaki takımlar ise play-off aşamasında birbirleriyle karşılaşarak kalan dört çeyrek final biletinin sahibini belirleyecek.

Musobaqa taqvimiga koʻra, liga bosqichining barcha uchrashuvlari Disney+ platformasi orqali efirga uzatiladi. Olti tur yakuniga koʻra, turnir jadvalida dastlabki toʻrtta oʻrinni egallagan jamoalar toʻgʻridan-toʻgʻri chorak finalga yoʻl oladi. Beshinchidan oʻn ikkinchi oʻringacha boʻlgan jamoalar esa pley-off bosqichida oʻzaro kurashib, qolgan toʻrtta yoʻllanma egasini aniqlab berishadi.