Lautaro Martínez ile Barcelona arasında anlaşma var mı?

Avrupa futbolunda transfer döneminin son günleri yaklaşırken sansasyonel haberlerin sayısı artıyor. İspanya'nın prestijli televizyon kanalı El Chiringuito TV'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan ekibi Inter'in kaptanı Lautaro Martínez, Katalan temsilcisi Barcelona ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Bu haber futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı; zira forvet oyuncusu son sezonlarda sergilediği üst düzey performansla öne çıkıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kaynağa göre Barcelona sportif direktörü Deco, geçtiğimiz hafta Arjantinli forvetin menajeri Alexandro Camano ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonucunda taraflar, sözleşmenin temel şartları üzerinde karşılıklı anlaşmaya varmayı başardı. Katalan kulübü, ilk hedefi olan Julián Álvarez'i kadrosuna katamayınca dikkatini Lautaro Martínez'e çevirdi ve Inter yönetimine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Mali olanaklar ve tahmini bonservis bedeli

Goal.com'un haberine göre Barcelona yönetimi, Inter kaptanını transfer etmek için yaklaşık 100 milyon avro harcamaya hazır. Ancak transfer döneminin kapanmasına yalnızca 10 gün kadar kalması, bu anlaşmanın hayata geçmesini pratikte imkânsız kılıyor. Ayrıca Milano ekibi, asıl 10 numaralı forvetini satma niyetinde değil ve kısa sürede onun için uygun bir alternatif bulmanın zor olduğunun farkında.

Lautaro Martínez'in Inter'deki geleceği

Oyuncuya yakın kaynaklar ve kulüpteki mevcut durum, Lautaro Martínez'in Inter'den ayrılma niyetinde olmadığını gösteriyor. O, takım kaptanı, soyunma odasının lideri ve sahadaki başlıca itici güç konumunda. Nerazzurri formasıyla iki finalde mağlubiyet yaşayan Arjantinli forvetin en büyük hedefi, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak ve Milano taraftarlarını sevindirmek.