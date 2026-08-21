Lautaro Martínez ile Barcelona arasında anlaşma var mı?
Avrupa futbolunda transfer döneminin son günleri yaklaşırken sansasyonel haberlerin sayısı artıyor. İspanya'nın prestijli televizyon kanalı El Chiringuito TV'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan ekibi Inter'in kaptanı Lautaro Martínez, Katalan temsilcisi Barcelona ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Bu haber futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı; zira forvet oyuncusu son sezonlarda sergilediği üst düzey performansla öne çıkıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.
Kaynağa göre Barcelona sportif direktörü Deco, geçtiğimiz hafta Arjantinli forvetin menajeri Alexandro Camano ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonucunda taraflar, sözleşmenin temel şartları üzerinde karşılıklı anlaşmaya varmayı başardı. Katalan kulübü, ilk hedefi olan Julián Álvarez'i kadrosuna katamayınca dikkatini Lautaro Martínez'e çevirdi ve Inter yönetimine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
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