Lautaro Martínez ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı iddia ediliyor

İspanya’nın tanınmış televizyon kanalı El Chiringuito TV’nin haberine göre Inter kaptanı Lautaro Martínez, Katalan ekibiyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Bu olası transfer futbol dünyasında büyük yankı uyandırsa da anlaşmanın gerçekleşmesi pratikte oldukça zor görünüyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

GOAL.com’un aktardığına göre Barcelona sportif direktörü Deco, geçtiğimiz hafta forvetin menajeri Alejandro Camaño ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların müzakereler sonucunda temel şartlar üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Transferin mali boyutu ve temel sorunlar

Katalan kulübü, yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Julián Álvarez’i kadrosuna katmasının imkânsız hâle gelmesinin ardından dikkatini bir başka Arjantinli forvete çevirdi. Barcelona yönetiminin Inter kaptanının transferi için yaklaşık 100 milyon avro ayırmaya hazır olduğu bildirildi.

Buna rağmen transferin gerçekleşmesinin önünde hâlâ çok sayıda engel bulunuyor. Transfer döneminin kapanmasına yalnızca yaklaşık on gün kalması ve Inter’in golcüsünü satma niyetinde olmaması durumu daha da zorlaştırıyor. Milano ekibi, böylesi üst düzey bir futbolcuya kısa sürede uygun bir alternatif bulmanın ne kadar zor olduğunun farkında.

Futbolcunun kendine özgü hedefleri

Kaynaklara göre Lautaro Martínez’in de İtalyan kulübünden ayrılma gibi bir niyeti yok. O, takımın gerçek kaptanı, lideri ve soyunma odasındaki en önemli dayanağı olarak görülüyor. Inter formasıyla iki kez yenilgi üzüntüsü yaşayan Arjantinli forvetin en büyük hedefi, bu formayla Şampiyonlar Ligi kupasını başının üzerinde kaldırmak.

Böylece İspanyol basınında yer alan haberlere rağmen bu sansasyonel transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde “El Toro” lakaplı forvetin kariyerine İtalya’da devam etmesi bekleniyor.