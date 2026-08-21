Lautaro Martínez ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı iddia ediliyor

·0·Spor
Lautaro Martínez ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı iddia ediliyor

İspanya’nın tanınmış televizyon kanalı El Chiringuito TV’nin haberine göre Inter kaptanı Lautaro Martínez, Katalan ekibiyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Bu olası transfer futbol dünyasında büyük yankı uyandırsa da anlaşmanın gerçekleşmesi pratikte oldukça zor görünüyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

GOAL.com’un aktardığına göre Barcelona sportif direktörü Deco, geçtiğimiz hafta forvetin menajeri Alejandro Camaño ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların müzakereler sonucunda temel şartlar üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Transferin mali boyutu ve temel sorunlar

Katalan kulübü, yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Julián Álvarez’i kadrosuna katmasının imkânsız hâle gelmesinin ardından dikkatini bir başka Arjantinli forvete çevirdi. Barcelona yönetiminin Inter kaptanının transferi için yaklaşık 100 milyon avro ayırmaya hazır olduğu bildirildi.

Buna rağmen transferin gerçekleşmesinin önünde hâlâ çok sayıda engel bulunuyor. Transfer döneminin kapanmasına yalnızca yaklaşık on gün kalması ve Inter’in golcüsünü satma niyetinde olmaması durumu daha da zorlaştırıyor. Milano ekibi, böylesi üst düzey bir futbolcuya kısa sürede uygun bir alternatif bulmanın ne kadar zor olduğunun farkında.

Futbolcunun kendine özgü hedefleri

Kaynaklara göre Lautaro Martínez’in de İtalyan kulübünden ayrılma gibi bir niyeti yok. O, takımın gerçek kaptanı, lideri ve soyunma odasındaki en önemli dayanağı olarak görülüyor. Inter formasıyla iki kez yenilgi üzüntüsü yaşayan Arjantinli forvetin en büyük hedefi, bu formayla Şampiyonlar Ligi kupasını başının üzerinde kaldırmak.

Böylece İspanyol basınında yer alan haberlere rağmen bu sansasyonel transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde “El Toro” lakaplı forvetin kariyerine İtalya’da devam etmesi bekleniyor.

Lautaro MartínezBarcelonaInterTransferŞampiyonlar Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus transfer piyasası: Jonathan David Hull City'nin teklifini reddettiJuventus transfer piyasası: Jonathan David Hull City'nin teklifini reddettiBugün, 11:58Lionel Messi ABD'de diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıya kaldıLionel Messi ABD'de diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıya kaldıBugün, 11:54Christian Vieri: Ronaldo antrenmanlarda durdurulamazdıChristian Vieri: Ronaldo antrenmanlarda durdurulamazdıBugün, 11:31La Liga hakemlerinin açıklamaları neden Santiago Bernabéu’da geçerli değilLa Liga hakemlerinin açıklamaları neden Santiago Bernabéu’da geçerli değilBugün, 11:19Deco, Barcelona'daki büyük kayıplar ve yeni planlar hakkında konuştuDeco, Barcelona'daki büyük kayıplar ve yeni planlar hakkında konuştuBugün, 10:11«Real» üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası seçildi«Real» üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli futbol markası seçildiBugün, 10:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)