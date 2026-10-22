Din. Zagreb — Nijmegen: kadrolar ve canlı anlatım

33 Matteo Perez Vinlöf'ün harika ortasında topu önünde bulan Dion Beljo (Dinamo Zagreb), herkesin üzerinde yükselerek kalecinin hamlesinin tersine yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Vuruşu hem sert hem de asitti; Gonzalo Crettaz'ın kurtarış şansı kalmadı. 1:1.

31 Dion Beljo (Dinamo Zagreb) ceza sahasına yapılan ortaya yetişmek için var gücüyle mücadele etti ancak topa ulaşamadı.

31 Bryan Linssen (NEC Nijmegen) isabetli pası kontrol etti ancak savunmacılardan biri topu kaptı. Harika savunma. Yan hakem Nijmegen lehine taç atışı kararı verdi.

30 Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) rakibini geçmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

27 Luka Stojković (Dinamo Zagreb) köşe vuruşunda ceza sahasına ortalamak yerine pası kısa kullandı.

26 Gol! Deveron Fonville harika bir görüş açısıyla pasını Clement Bischoff'a (NEC Nijmegen) aktardı, o da ceza sahası içinde soğukkanlılıkla topu sol alt köşeye gönderdi. Skor 0-1.

25 Gol - 0:1! Noé Lebreton ceza sahası içinde Clément Bischoff'u (NEC) touşturdu ve o da topu Dominik Kotarski'nin koruduğu kalenin sol alt köşesine gönderdi.

23 Dion Beljo (Dinamo Zagreb) faul nedeniyle sarı kart gördü.

22 Noë Lebreton (Nijmegen) uzaktan şansını denedi ve harika şutu direkten döndü! Top dışarı çıktı, Dinamo Zagreb lehine kale vuruşu kararı verildi.

20 Savunmanın harika müdahalesi sayesinde Dinamo Zagreb'in kullandığı köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

20 Luka Stojković (Dinamo Zagreb) ceza sahası içinde ortayı kontrol etti ve alt köşeye gönderemeye çalıştı ancak şutu bir defans oyuncusundan dönerek dışarı çıktı. Dinamo Zagreb köşe vuruşu kullanacak.

19 Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) rakibinin topa sahip olmasını engellemek için formasından çekti ve hakem faul düdüğünü çaldı. Dinamo Zagreb lehine serbest vuruş veriliyor.

18 Dinamo Zagreb, yeni hücum fırsatları yaratmak amacıyla isabetli paslarla oyuna devam ediyor.

17 Ceza sahasında karambol oluştu, ancak hakem Dinamo Zagrebli oyuncuların penaltı itirazlarını dikkate almadı. Oyun devam ediyor.

17 Luka Ivanušec'in (Dinamo Zagreb) yaptığı yüksek orta başarısız oldu, rakip savunmacılar topu ceza sahasından hızlıca uzaklaştırdı.

15 Yan hakem, Tjaronn Chery'nin (NEC Nijmegen) kafa vuruşundan hemen önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

14 Dinamo Zagreb'den hızlı kullanılan bir korner.

11 Arber Hoxha (Din. Zagreb) pas hatası yaptı. Top taca/autа çıktı ve NEC kalecisi vuruşu kullanacak.

9 NEC oyuncuları topu sahada dolaştırıyor ve kontrolü elinde tutuyor. Ancak rakip pası kesti ve durum değişti.

7 Dion Beljo (Dinamo Zagreb) topu kazandı ve harika bir bireysel koşu yaptı. Orta mesafeden şut çekmeye karar verdi ancak vuruşu savunma oyuncusu tarafından kolayca engellendi.

3 Gonzalo Crettaz'dan harika bir kurtarış! Dion Beljo (Dinamo Zagreb) savunmacıları kolayca geçip ceza sahası dışından vurdu. Vuruşu alt sağ köşeye gidiyordu ancak kaleci topu çıkardı!

2 Perr Schuurs (Nijmegen) rakibinin formasından çekti ve hakem faul nedeniyle oyunu durdurdu. Dinamo Zagreb taç çizgisi yakınından serbest vuruş kullanacak.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

21:47 Oyuncular nihayet sahnede! Maça Nijmegen başlayacak.

21:45 Bugünkü maçın baş hakemi olarak Manfredas Lukjančukas atandı ve adil olmaya, hata yapmamaya çalışacak.

21:45 İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden bunlara göz atabilirsiniz.