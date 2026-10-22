Din. Zagreb — Nijmegen: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Din. Zagreb — Nijmegen karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Din. Zagreb ilk 11'i: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanushes L., 26. Makkenna S., 27. Mishich Y. (kaptan), 22. Peres Vinlof M., 10. Stoykovich L.
Din. Zagreb yedekleri: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 6. Radelich S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.
Din. Zagreb teknik direktörü: Kovachevich M.
Nijmegen ilk 11'i: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 9. Cheri T. (kaptan), 24. Fonville D., 18. Geyger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Neyashmich D., 4. Sxyurs P., 21. Storm T.
Nijmegen yedekleri: 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteyro J., 12. Polster N., 14. Sirxyoys K., 11. Villumsson V. T.
Nijmegen teknik direktörü: Sxryoder D.
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