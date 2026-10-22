Amerikalı öğrenci gözleri bağlı şekilde Rubik küpü çözerek rekor kırdı

·60·Dünya
Amerikalı öğrenci gözleri bağlı şekilde Rubik küpü çözerek rekor kırdı

Amerikalı speedcuber Tommy Cherry, gözleri bağlı şekilde Rubik küpü çözme konusunda Guinness dünya rekorunu kırdı. 3×3×3 boyutundaki küpü çözmede ortalama süresini 13,97 saniyeye indirdi.

Bu sonuç, Çin'de düzenlenen Hefei August Open 2026 yarışmasında kaydedildi. Cherry böylece Avustralyalı Charlie Eggins'e ait olan 14,05 saniyelik önceki rekoru geride bıraktı.

Tommy daha önce de gözleri bağlı küp çözme konusunda yüksek başarılar elde etmişti. ABD'deki bir yarışmada küpü 11,56 saniyede çözmüştü.

2005 doğumlu Cherry, 2015 yılında bir eğitim videosu izledikten sonra Rubik küpüne ilgi duymaya başladı. Birkaç hafta sonra ilk resmi yarışmasına katıldı.

Şu anda Florida Eyalet Üniversitesi'nde eğitim gören Cherry, dünyanın en iyi speedcuber'larından biri olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Dünya Küp Birliği'nin gözü kapalı küp çözme şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca ABD ve Kuzey Amerika şampiyonu olup, 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibidir.

Tommy CherrySpeedcubingGuinness RekorlarıDünya Küp BirliğiRubik Küpü
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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