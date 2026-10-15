Din. Zagreb - Anderlecht: Kadrolar ve canlı anlatım

·10·Spor
Din. Zagreb - Anderlecht: Kadrolar ve canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Din. Zagreb - Anderlecht karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında yaşananlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Din. Zagreb ilk 11'i: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanushes L., 27. Mishich Y. (kaptan), 22. Peres Vinlof M., 6. Radelich S., 10. Stoykovich L.

Din. Zagreb yedekleri: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 26. Makkenna S., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.

Din. Zagreb teknik direktörü: Kovachevich M.

Anderlecht ilk 11'i: 26. Coosemans C. (kaptan), 19. Aasgaard T., 18. Ambrose L., 50. Barry K., 9. Svetkovich M., 83. Degreef T., 12. Omobamidele A., 27. Stroeykens M., 5. Ryabchuk O., 29. Stroeykens M., 10. Verschaeren Y.

Anderlecht yedekleri: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 2. Keita Z., 24. Lissens E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.

Anderlecht teknik direktörü: Bruno V.

Din. ZagrebAnderlechtUEFA Avrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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