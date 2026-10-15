Gent - Aarhus: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Gent - Aarhus karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Gent ilk 11: 33. Roef D. (kaptan), 20. Araujo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cissé I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Heyden S., 57. Volckaert M.
Gent yedekleri: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 18. Samoise M., 59. Seck E. H., 14. Wilson K.
Gent teknik direktörü: De Mil R.
Aarhus ilk 11: 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (kaptan), 28. Bech J., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rösler K., 7. Solbakken M., 27. Tjørnelund S.
Aarhus yedekleri: 31. Beck T., 33. Callø L., 29. Carstensen R., 39. Emmerik F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jørgensen S., 4. Knudsen M., 14. Mølgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.
Aarhus teknik direktörü: Poulsen U.
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