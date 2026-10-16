Javohir Sindarov FIDE reytinginde tarihi bir şekilde 3. sıraya yükseldi

Özbekistanlı 20 yaşındaki uluslararası büyükusta Javohir Sindarov klasik satrançta Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) canlı (live) reytinginde kariyerinin en yüksek sonucunu kaydederek dünyanın 3 numaralı satranç oyuncusu oldu.

ABD Şampiyonası kapsamındaki karşılaşmada favorilerden biri olan Fabiano Caruana'nın genç satranççı Andy Woodward'a beklenmedik bir şekilde yenilmesinin ardından, Sindarov'un reytingi 2782 puana ulaştı ve kariyerinde ilk kez gezegenin en güçlü üç satranç oyuncusu arasına girdi.

FIDE reytinginin zirvesi: Kimler önde?

Şu anda dünya klasik satranç reytinginde Javohir Sindarov'un önünde sadece iki deneyimli büyükusta bulunuyor:

1. sıra: Magnus Carlsen (Norveç) — 2823 puan ;

2. sıra: Hikaru Nakamura (ABD) — 2792 puan ;

3. sıra: Javohir Sindarov (Özbekistan) — 2782 puan.

Tarihi gösterge: İlk 5'te aynı anda iki Özbekistanlı

Özbek satranç okulunun dünya sahnesindeki hegemonyası yeni bir aşamaya ulaştı:

Nodirbek Abdusattorov 5. sırada: Özbekistan'ın bir diğer önde gelen büyükustası Nodirbek Abdusattorov 2780 puan ile dünya reytinginde 5. sırayı sağlam bir şekilde koruyor;

İlk 5'te nadir bir başarı: Böylece dünya satranç tarihinde nadiren görülen bir olay gerçekleşti ve dünyanın en güçlü beş satranç oyuncusu arasında aynı anda iki Özbekistan temsilcisi yer aldı.

Semerkant Olimpiyatları kahramanı

Javohir Sindarov'un bu eşsiz yükselişi, son büyük turnuvalardaki parlak oyunlarının doğal bir devamıdır:

Olimpiyat şampiyonu: Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda Özbekistan milli takımı kendi evinde şampiyonluğu kazanarak altın madalyaların sahibi olmuştu;

Turnuvanın en iyi satranççısı: 20 yaşındaki Javohir, takımın zaferinde ana liderliği üstlenerek turnuva sonunda resmen «Olimpiyatın en iyi satranççısı» olarak kabul edilmiş ve erkekler kategorisinde FIDE'nin büyük ödülüne layık görülmüştü.

Sindarov'un ilk üç sıraya girmesi, Özbekistan'ın uluslararası satranç arenasında mutlak lider ülkelerden biri haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.