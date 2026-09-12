“Asya’yı fethettiler!”: Sindarov ve Abdusattorov’dan kıta sıralamasında tarihi duble

·5·Spor
“Asya’yı fethettiler!”: Sindarov ve Abdusattorov’dan kıta sıralamasında tarihi duble

Özbekistan ve dünya satranç tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir olay yaşandı. Asya Satranç Federasyonu tarafından açıklanan güncel Eylül ayı sıralamasında, iki Özbek büyükusta kıtanın mutlak 1. ve 2. sıralarına yerleşti. 20 yaşındaki Javokhir Sindarov, klasik satrançta Asya'nın en güçlü satranççısı olarak zirveye yükselirken, 21 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov onu ikinci sıradan takip etti. Hindistan ve Çin'in inanılmaz satranç makinelerini geride bırakan Özbek yetenekler, tüm dünyanın gözünü bir kez daha Taşkent'e çevirdi. En önemlisi, bu Sindarov için büyük yolun başlangıcı: Önümüzdeki aylarda İsviçre'de dünya satranç tacı için mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'ya karşı masaya oturacak!

Tarihi duble: Sindarov ve Abdusattorov Asya'yı nasıl geride bıraktı?

Asya Satranç Federasyonu'nun resmi verileri, Özbek satrancının yeni bir seviyeye ulaştığını doğruluyor:

  • Asya'nın 1 numaralı satranççısı: 20 yaşındaki büyükustamız Javokhir Sindarov, klasik kategoride 2778 reyting puanıyla kıta lideri oldu;

  • 2. sırada Abdusattorov: 21 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov 2762 puan toplayarak ilk ikiyi tamamladı;

  • Özbekistan tarihinde bir ilk: Ülkemiz tarihinde ilk kez, aynı anda iki Özbek satranççı Asya'nın en yüksek iki basamağını tamamen ele geçirdi;

  • Hindistan ve Çin devleri geride kaldı: Özbek büyükustalar, dünya satrancının favorileri olarak görülen Hintli Rameshbabu Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi ve Çinli yıldız Wei Yi gibi korkutucu rakipleri sıralamanın altına itti.

Rapid ve blitz'de fantastik performans

Özbek büyükustaların yeteneklerinin sadece klasik değil, hızlı satranç kategorilerinde de zirvede olduğunu görmek mümkün:

  • Javokhir Sindarov: Rapid'de 2732, blitz kategorisinde ise 2725 puanla istikrarlı bir şekilde yüksek pozisyonlarını koruyor;

  • Nodirbek Abdusattorov: Özellikle blitz kategorisinde inanılmaz bir sonuç sergileyerek, 2818 puanla dünya çapındaki en yüksek elit performanslardan birine sahip;

Sırada Cenevre ve dünya tacı: Sindarov — Gukesh karşılaşması!

Javokhir Sindarov'un Asya'da bir numaraya yükselmesi tesadüf değil, önünde insanlık satranç tarihinin en büyük mücadelesi bekliyor:

  • Kıbrıs'ta tarihi zafer: 2026 FIDE Adaylar Turnuvası'nda Sindarov tüm güçlü rakiplerini dize getirerek mutlak galibiyeti ve dünya şampiyonluğu unvanına resmi adaylık statüsünü kazanmıştı;

  • Gukesh Dommaraju ile savaş: Satranç tahtı için belirleyici mücadele, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile Javokhir Sindarov arasında geçecek;

  • Cenevre ev sahipliği ve tarihler: Bu küresel karşılaşma, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bu yılın 24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sindarov ve Abdusattorov'un kıtada 1. ve 2. sırayı alması, Özbekistan'ın modern satrancın başkenti haline geldiğinin açık bir kanıtıdır. Artık herkesin gözü Cenevre'deki masalara çevrilecek; orada Javokhir Sindarov, dünya tacını Özbekistan'a getirmek için tahta başında savaşacak.

Sizce Javokhir Sindarov, Cenevre'de Hintli mevcut şampiyon Gukesh Dommaraju'yu yenip yeni dünya şampiyonu olabilir mi? Nodirbek ve Javokhir'in Asya'yı fethetmesi Özbek sporu için hangi yeni kapıları açıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek büyükustaların bu tarihi zaferini tüm vatandaşlarımızla gururla paylaşın!

Жавоҳир СиндаровNodirbek AbdusattorovОсиё шахмат федерациясиФИДЕ 2026 турнир
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Marsilya deplasmanda diz çöktü, Rennes zirveye yerleşti: Fransa'da 4. hafta sürpriziMarsilya deplasmanda diz çöktü, Rennes zirveye yerleşti: Fransa'da 4. hafta sürpriziBugün, 06:23“Bir dakikada 2 gol ve hat-trick”: Fiorentina, Venedik’te 6 gollü bir drama yaşattı“Bir dakikada 2 gol ve hat-trick”: Fiorentina, Venedik’te 6 gollü bir drama yaşattıBugün, 06:21Premier Ligada Ağustos ayının en iyi teknik direktörü belli oldu — Hull City hocasına ilk ödül!Premier Ligada Ağustos ayının en iyi teknik direktörü belli oldu — Hull City hocasına ilk ödül!Bugün, 06:16«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildiBugün, 06:10Temur Kapadze, Buxoro karşısındaki galibiyetin ardından tüm sırları açıkladıTemur Kapadze, Buxoro karşısındaki galibiyetin ardından tüm sırları açıkladıBugün, 06:082030 Dünya Kupası finali: Fas Başbakanı futbol yönetimini eleştirdi2030 Dünya Kupası finali: Fas Başbakanı futbol yönetimini eleştirdiBugün, 01:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti