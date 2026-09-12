“Asya’yı fethettiler!”: Sindarov ve Abdusattorov’dan kıta sıralamasında tarihi duble

Özbekistan ve dünya satranç tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir olay yaşandı. Asya Satranç Federasyonu tarafından açıklanan güncel Eylül ayı sıralamasında, iki Özbek büyükusta kıtanın mutlak 1. ve 2. sıralarına yerleşti. 20 yaşındaki Javokhir Sindarov, klasik satrançta Asya'nın en güçlü satranççısı olarak zirveye yükselirken, 21 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov onu ikinci sıradan takip etti. Hindistan ve Çin'in inanılmaz satranç makinelerini geride bırakan Özbek yetenekler, tüm dünyanın gözünü bir kez daha Taşkent'e çevirdi. En önemlisi, bu Sindarov için büyük yolun başlangıcı: Önümüzdeki aylarda İsviçre'de dünya satranç tacı için mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'ya karşı masaya oturacak!

Tarihi duble: Sindarov ve Abdusattorov Asya'yı nasıl geride bıraktı?

Asya Satranç Federasyonu'nun resmi verileri, Özbek satrancının yeni bir seviyeye ulaştığını doğruluyor:

Asya'nın 1 numaralı satranççısı: 20 yaşındaki büyükustamız Javokhir Sindarov, klasik kategoride 2778 reyting puanıyla kıta lideri oldu;

2. sırada Abdusattorov: 21 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov 2762 puan toplayarak ilk ikiyi tamamladı;

Özbekistan tarihinde bir ilk: Ülkemiz tarihinde ilk kez, aynı anda iki Özbek satranççı Asya'nın en yüksek iki basamağını tamamen ele geçirdi;

Hindistan ve Çin devleri geride kaldı: Özbek büyükustalar, dünya satrancının favorileri olarak görülen Hintli Rameshbabu Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi ve Çinli yıldız Wei Yi gibi korkutucu rakipleri sıralamanın altına itti.

Rapid ve blitz'de fantastik performans

Özbek büyükustaların yeteneklerinin sadece klasik değil, hızlı satranç kategorilerinde de zirvede olduğunu görmek mümkün:

Javokhir Sindarov: Rapid'de 2732, blitz kategorisinde ise 2725 puanla istikrarlı bir şekilde yüksek pozisyonlarını koruyor;

Nodirbek Abdusattorov: Özellikle blitz kategorisinde inanılmaz bir sonuç sergileyerek, 2818 puanla dünya çapındaki en yüksek elit performanslardan birine sahip;

Sırada Cenevre ve dünya tacı: Sindarov — Gukesh karşılaşması!

Javokhir Sindarov'un Asya'da bir numaraya yükselmesi tesadüf değil, önünde insanlık satranç tarihinin en büyük mücadelesi bekliyor:

Kıbrıs'ta tarihi zafer: 2026 FIDE Adaylar Turnuvası'nda Sindarov tüm güçlü rakiplerini dize getirerek mutlak galibiyeti ve dünya şampiyonluğu unvanına resmi adaylık statüsünü kazanmıştı;

Gukesh Dommaraju ile savaş: Satranç tahtı için belirleyici mücadele, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile Javokhir Sindarov arasında geçecek;

Cenevre ev sahipliği ve tarihler: Bu küresel karşılaşma, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bu yılın 24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sindarov ve Abdusattorov'un kıtada 1. ve 2. sırayı alması, Özbekistan'ın modern satrancın başkenti haline geldiğinin açık bir kanıtıdır. Artık herkesin gözü Cenevre'deki masalara çevrilecek; orada Javokhir Sindarov, dünya tacını Özbekistan'a getirmek için tahta başında savaşacak.

Sizce Javokhir Sindarov, Cenevre'de Hintli mevcut şampiyon Gukesh Dommaraju'yu yenip yeni dünya şampiyonu olabilir mi? Nodirbek ve Javokhir'in Asya'yı fethetmesi Özbek sporu için hangi yeni kapıları açıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek büyükustaların bu tarihi zaferini tüm vatandaşlarımızla gururla paylaşın!