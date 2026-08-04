Bektemir Meliqoziyev'e ABD'li boksörden meydan okuma: Eski maç yeniden mi gündemde?

Amerikalı profesyonel boksör Ian Green, Bektemir Meliqoziyev'e açıkça meydan okuyarak süper orta sıklette dövüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ona göre taraflar arasındaki karşılaşma daha önce de planlanmış, ancak sonunda gerçekleşmemişti.

Bu meydan okuma Özbek boksör için sıradan bir teklif değil. Meliqoziyev WBA sıralamasında birinci sırada yer alıyor ve dünya şampiyonluğu kemeri için mücadele etmeye çok yakın. Bu nedenle Green'le olası maçın sportif öneminin yanı sıra ciddi bir riski de bulunuyor.

“Sözleşmeyi imzalayalım”

Ian Green, Instagram hesabı üzerinden maçı organize etmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

“Bu maçı organize edelim. Bir kez gerçekleşmemişti. Gelin işi tamamlayıp sözleşmeyi imzalayalım” diye yazdı Amerikalı boksör.

Bu açıklama, Green'in sadece rakibinin adını anmadığını gösteriyor. Boksör, somut bir sözleşmeden ve daha önce gerçekleşmeyen planı yeniden hayata geçirmekten söz ediyor.

Ancak şu ana kadar Meliqoziyev, ekibi, Golden Boy Promotions veya boks kuruluşları tarafından bu karşılaşmayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın tarihi, yeri ve kaç raund üzerinden yapılacağı da açıklanmadı.

Önceki maç neden gerçekleşmedi?

Green'in açıklamasına bakılırsa boksörler arasındaki karşılaşma daha önce de görüşülmüş veya organizasyon aşamasına kadar ilerlemiş.

Ancak açık kaynaklarda bu maçın ne zaman yapılmasının planlandığı, hangi turnuvaya konulduğu ve neden iptal edildiği konusunda güvenilir bilgi bulunamadı.

Bu nedenle şimdilik şu iki bilgiyi birbirinden ayırmak gerekiyor:

Bilgi Durum Ian Green, Meliqoziyev'e maç teklif etti Doğrulanmış açıklama Maç daha önce planlanmıştı Green'in sözlerine dayanıyor Yeni görüşmeler başladı Doğrulanmadı Sözleşme hazırlandı Resmi bilgi yok Tarih ve yer belirlendi Hayır

Dolayısıyla mevcut durumda bu, resmi bir maç duyurusu değil, boksörün açık meydan okuması niteliğinde.

Ian Green kim ve neden tam şimdi meydan okudu?

32 yaşındaki Ian Green, profesyonel ringde çıktığı 22 maçta 20 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Galibiyetlerinin 13'ünü nakavt veya teknik nakavtla kazandı. Green, Mart 2026'da Cleotis Pendarvis'i ilk raundun ardından maça devam edemeyecek duruma getirerek kariyerinin 20. galibiyetini aldı.

Green daha önce ağırlıklı olarak orta sıklette mücadele etti, ancak şimdi süper orta sıklette büyük maçlara çıkmayı hedefliyor. Son hazırlık kampını efsanevi Roy Jones Jr. yönetiminde geçirdi. Jones, öğrencisini 168 pound kategorisindeki en güçlü boksörlerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Amerikalı boksörün başlıca avantajları:

boyunun ve kol mesafesinin uzun olması;

uzaktan dövüşebilmesi;

güçlü sağ direği;

son maçlardaki galibiyet serisi;

Roy Jones ekolündeki yeni taktik hazırlık.

Green'in boyu 183 santimetre, kol açıklığı ise yaklaşık 191 santimetre. Sağ elini önde kullanan ortodoks bir boksör.

Meliqoziyev ise dünya şampiyonluğuna çok yakın

Bektemir Meliqoziyev'in profesyonel derecesi 17 galibiyet ve 1 mağlubiyetten oluşuyor. Özbek boksör, Şubat 2026'da Ganalı Sena Agbeko'yu yedinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Özbek boksör, Şubat 2026'dan bu yana WBA'nın süper orta sıklet sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Kuruluşun temmuz ayı sıralamasında da Meliqoziyev bir numaralı rakip olarak gösterildi.

Bu statü çok önemli. Çünkü sıralamada birinci olmak, genellikle boksörün şampiyonluk maçına veya resmi bir eleme karşılaşmasına en yakın isim olduğu anlamına gelir.

Meliqoziyev, Mayıs 2025'te Darius Fulghum'u 12 rauntluk maçta puanla mağlup etti. WBA bu karşılaşmayı şampiyonluk için eleme maçı olarak kaydetti.

Green'le maç yapması gerekli mi?

Sportif açıdan Ian Green, Meliqoziyev için uygun ve tehlikeli bir rakip. Uzun boylu, deneyimli ve son yıllarda yenilgi almamış bir boksör.

Ancak Meliqoziyev'in mevcut statüsü göz önüne alındığında, bu karşılaşmanın ne kadar gerekli olduğu sorusu ortaya çıkıyor.

Özbek boksör WBA sıralamasında birinci sıradayken asıl hedefi bir sıralama maçı değil, dünya şampiyonluğu kemeri olmalı. Green ise şu an WBA'nın süper orta sıklet üst sıralamalarında Meliqoziyev ile aynı statüye sahip değil.

Bu nedenle olası maçın iki yönü bulunuyor.

Meliqoziyev açısından olumlu noktalar:

ABD'de tanınan bir rakibe karşı büyük maç;

galibiyetle şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirme fırsatı;

aktif kalmak;

Amerikalı taraftarların ilgisini artırmak;

stil açısından zorlu bir rakibi yenme fırsatı.

Başlıca riskler:

mağlubiyet şampiyonluk fırsatını erteleyebilir;

sakatlanma riski bulunuyor;

maç sıralama veya kemer için yapılmazsa ödül riske değmeyebilir;

Green'in boyu ve kol mesafesi ciddi sorun yaratabilir;

şampiyonluk maçı beklenirken gereksiz derecede riskli bir karşılaşma olabilir.

Bu değerlendirme, Meliqoziyev'in WBA sıralamasındaki konumuna dayanan taktik bir analizdir. Boksörlerin resmi planları henüz açıklanmadı.

Ringde nasıl bir maç izleyebiliriz?

Meliqoziyev ve Green, stil açısından birbirlerinden belirgin biçimde ayrılıyor.

Gösterge Bektemir Meliqoziyev Ian Green Yaş 30 32 Derece 17–1 20–2 Nakavt galibiyetleri 11 13 Boy Yaklaşık 177 cm 183 cm Kol açıklığı Yaklaşık 179 cm 191 cm Duruşu Solak Ortodoks Başlıca silahı Baskı ve gövde vuruşları Mesafe ve uzun yumruklar

Meliqoziyev solak duruşta dövüşüyor, rakibine baskı kuruyor ve gövdeye güçlü yumruklarıyla tanınıyor. Golden Boy Promotions, onun dövüş stilini sürekli baskı, solak hareketler ve gövdeye ağır darbelerle tanımlıyor.

Green ise uzak mesafede kendini rahat hissediyor. Kol açıklığı Meliqoziyev'inkinden yaklaşık 12 santimetre daha uzun. Bu durum Amerikalı boksöre jab kullanarak mesafeyi kontrol etme ve Özbek boksörün yaklaşmasını engelleme imkânı veriyor.

Meliqoziyev'in görevi Green'in uzun kollarının arasından geçerek yakın ve orta mesafeye girmek olacak. Bu mesafede Bektemir'in gövdeye yönelteceği sol yumruklar belirleyici bir silaha dönüşebilir.

Green ise:

sürekli hareket ederek;

ön eliyle mesafeyi koruyarak;

karşılık yumrukları kullanarak;

Meliqoziyev yaklaştığında sarılmadan yararlanarak

maçın temposunu kontrol etmeye çalışabilir.

Roy Jones faktörü merakı artırıyor

Ian Green'in Roy Jones Jr. ile çalışmaya başlaması, olası maça ekstra ilgi katıyor.

Jones, kariyerinde hız, sıra dışı hareketler ve karşı yumruklara dayalı stiliyle tanındı. Green'i süper orta sıklette büyük maçlara hazırlayacağını açıkladı. Birlikte gerçekleştirdikleri ilk tam hazırlık kampı, Green'in ilk raunttaki teknik nakavtıyla sonuçlandı.

Ancak antrenörün adı ringde zafer garantisi vermez. Meliqoziyev çok daha üst düzey rakiplere karşı 12 rauntluk maçlara çıktı ve süper orta sıklette WBA eleme karşılaşmalarını kazandı.

Bu nedenle karşılaşma organize edilirse, yalnızca iki boksörün değil, iki farklı ekol ve stratejinin de çatışmasına dönüşebilir.

Maçın gerçekleşmesi için ne gerekiyor?

Instagram'daki meydan okuma, büyük bir maçın ilk iletişim adımı olabilir. Ancak profesyonel boksta tek bir boksörün isteği yeterli değil.

Karşılaşmanın gerçekleşmesi için:

Meliqoziyev ve ekibinin teklifi kabul etmesi; promotörlerin mali şartlarda anlaşması; yayın platformu ve maç gecesinin belirlenmesi; kilo sınırı ile raunt sayısının onaylanması; Meliqoziyev'in WBA kapsamındaki şampiyonluk planıyla çelişki olmaması; ilgili komisyon ve kuruluşların maçı onaylaması gerekiyor.

Şu anda bu aşamaların herhangi birinin resmi olarak başlatıldığına dair bilgi yok.

Bu maça Green'in daha fazla ihtiyacı olabilir

Olası karşılaşmada iki boksörün çıkarları aynı olmayabilir.

Green için WBA sıralamasında birinci olan Meliqoziyev'i yenmek büyük bir sıçrama anlamına gelir. Böyle bir galibiyet onu bir anda süper orta sıkletin başlıca adayları arasına taşıyabilir.

Meliqoziyev için ise Green karşısındaki galibiyet prestijli bir sonuç olsa da şampiyonluk kemerine giden yolu açmayabilir. Çünkü Bektemir, Fulghum'u yenip WBA sıralamasında birinci sıraya yükselerek bu yolu zaten kat etti.

Bu nedenle görüşmelerdeki temel konu maçın mali ve sportif değeri olacak. Meliqoziyev'in ekibinin yüksek bir garanti ücret, resmi eleme maçı statüsü veya şampiyonluk fırsatına dair güvence talep etmesi mantıklı görünüyor. Bu, boksörlerin mevcut sıralama durumuna dayanan analitik bir değerlendirmedir.

Açık meydan okuma artık yanıt bekliyor

Ian Green pozisyonunu net biçimde ortaya koydu: Daha önce gerçekleşmeyen işi tamamlamak ve Bektemir Meliqoziyev ile sözleşme imzalamak istiyor.

Rakiplerin dereceleri ve stilleri göz önüne alındığında bu, süper orta sıkletteki en ilgi çekici maçlardan birine dönüşebilir. Green'in uzun kolları ve mesafedeki çalışması, Meliqoziyev'in baskısı, solak duruşu ve gövdeye yönelttiği güçlü yumruklarla karşılaşacak.

Ancak şu an en önemli soru maçı kimin kazanacağı değil. Asıl soru şu: Meliqoziyev, dünya şampiyonluğuna çok yaklaşmışken böyle bir riski kabul edecek mi?

Sizce Bektemir Meliqoziyev, Ian Green'in meydan okumasını kabul etmeli mi, yoksa şampiyonluk maçını beklemesi mi daha doğru? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!