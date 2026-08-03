William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandı

Meksikalı William Zepeda profesyonel kariyerinin en büyük amacına ulaştı. 30 yaşındaki boksör Las Vegas'ta Lamont Roach'u 12 rauntluk maçta oy birliğiyle mağlup ederek hafif sıkletteki boştaki WBC şampiyonluk kemerini kazandı.

Bir yıl önce Shakur Stevenson'a karşı ilk şampiyonluk şansını değerlendiremeyen Zepeda, bu sefer maçı farklı bir senaryoyla geçirdi. Durmaksızın uyguladığı baskı ve yüksek aktifliği hakem karnelerinde büyük bir fark sağladı.

Zepeda maçın temposunu rakibine vermedi

Las Vegas'taki ana karşılaşma tam 12 raunt sürdü. Zepeda her zamanki gibi ileri doğru hareket etti, Roach'a rahat mesafe seçme şansını az tanıdı ve ardı ardına vurduğu yumruklarla inisiyatifi elinde tuttu.

Amerikalı boksör kontralar aracılığıyla cevap vermeye çalışsa da, Zepeda'nın iş hacmi ve istikrarlı baskısı belirleyici faktör oldu. Üç hakem de galibiyeti Meksikalı boksöre verdi:

118–110;

117–111;

117–111.

Böylece Zepeda hiçbir tartışmalı duruma mahal bırakmadan yeni WBC şampiyonu ilan edildi.

Bir yıl önceki mağlubiyetten sonraki dönüş

Zepeda için bu şampiyonluk yolu kolay geçmedi. O, 2025 yılında WBC kemeri için Shakur Stevenson'a karşı ringe çıkmış, ancak hakemlerin oy birliğiyle kariyerindeki ilk mağlubiyetini kabul etmişti.

Stevenson başka bir sıklete geçtikten sonra WBC kemeri boşta kaldı. Organizasyon sıralamasında üst sıralarda yer alan Zepeda ve Roach'a yeni şampiyonu belirleme fırsatı verildi.

İkinci şansında Meksikalı boksör önceki hatasını tekrarlamadı. Galibiyetten sonra profesyonel rekoru 34 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 27 nakavt şeklini aldı.

İlk denemesinde mağlup olan Zepeda aradan bir yıl geçtikten sonra tam da o kemerin hakiki sahibi oldu.

Roach'ın iki beraberlikten sonraki serisi sona erdi

Lamont Roach bu karşılaşmaya elit düzeydeki iki zorlu maçtan sonra gelmişti. Amerikalı boksör Gervonta Davis ve Isaac Cruz'a karşı yapılan karşılaşmalarda çoğunluk kararıyla beraberlik kaydetmişti.

Bu sonuçlar Roach'ın tekniğini, savunmasını ve yüksek baskıya dayanma yeteneğini sergilemişti. Ancak Zepeda'ya karşı maçta rakibinin aktifliğini yeterince kısıtlayamadı. Mağlubiyetten sonra Roach'ın rekoru 25–2–3 şeklini aldı.

Muratalla da kemerini güvenle korudu

Gecenin ikinci ana maçında IBF şampiyonu Raymond Muratalla eski dünya şampiyonu Robson Conceição'ya karşı ringe çıktı.

Muratalla bütün mücadele boyunca isabet, hız ve kontrol açısından üstünlük kurdu. Hakemler onun galibiyetini büyük farkla kaydetti:

Hakem Skor Birinci hakem 118–110 İkinci hakem 119–109 Üçüncü hakem 119–109

Bu sonuçla Muratalla IBF hafif sıklet kemerini başarıyla korudu. Bu onun şampiyon sıfatıyla ikinci savunması oldu.

Hafif sıklette yeni şampiyon ortaya çıktı

Zepeda'nın galibiyeti hafif sıklet kategorisindeki güç dengesine yeni bir entrika ekledi. Artık Meksikalı boksör WBC kemeri sahibi olarak diğer şampiyonlarla birleştirme maçlarına ve büyük kapışmalara aday olabilir.

Ancak Las Vegas'taki gecenin ana sonucu net: Shakur Stevenson'a karşı alınan mağlubiyet Zepeda'yı yıkarak pes ettiremedi. O ikinci şansı bekleyerek hatalar üzerinde çalıştı ve bir yıl önce eli yetmeyen kemeri net bir galibiyetle Meksika'ya götürdü.

Sizce yeni şampiyon Zepeda'ya sonraki maçta hangi boksör layık bir rakip olabilir? Fikrinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi spor severlerle Telegram'da veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!