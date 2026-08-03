William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandı

·29·Spor
William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandı

Meksikalı William Zepeda profesyonel kariyerinin en büyük amacına ulaştı. 30 yaşındaki boksör Las Vegas'ta Lamont Roach'u 12 rauntluk maçta oy birliğiyle mağlup ederek hafif sıkletteki boştaki WBC şampiyonluk kemerini kazandı.

Bir yıl önce Shakur Stevenson'a karşı ilk şampiyonluk şansını değerlendiremeyen Zepeda, bu sefer maçı farklı bir senaryoyla geçirdi. Durmaksızın uyguladığı baskı ve yüksek aktifliği hakem karnelerinde büyük bir fark sağladı.

Zepeda maçın temposunu rakibine vermedi

Las Vegas'taki ana karşılaşma tam 12 raunt sürdü. Zepeda her zamanki gibi ileri doğru hareket etti, Roach'a rahat mesafe seçme şansını az tanıdı ve ardı ardına vurduğu yumruklarla inisiyatifi elinde tuttu.

Amerikalı boksör kontralar aracılığıyla cevap vermeye çalışsa da, Zepeda'nın iş hacmi ve istikrarlı baskısı belirleyici faktör oldu. Üç hakem de galibiyeti Meksikalı boksöre verdi:

  • 118–110;

  • 117–111;

  • 117–111.

Böylece Zepeda hiçbir tartışmalı duruma mahal bırakmadan yeni WBC şampiyonu ilan edildi.

Bir yıl önceki mağlubiyetten sonraki dönüş

Zepeda için bu şampiyonluk yolu kolay geçmedi. O, 2025 yılında WBC kemeri için Shakur Stevenson'a karşı ringe çıkmış, ancak hakemlerin oy birliğiyle kariyerindeki ilk mağlubiyetini kabul etmişti.

Stevenson başka bir sıklete geçtikten sonra WBC kemeri boşta kaldı. Organizasyon sıralamasında üst sıralarda yer alan Zepeda ve Roach'a yeni şampiyonu belirleme fırsatı verildi.

İkinci şansında Meksikalı boksör önceki hatasını tekrarlamadı. Galibiyetten sonra profesyonel rekoru 34 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 27 nakavt şeklini aldı.

İlk denemesinde mağlup olan Zepeda aradan bir yıl geçtikten sonra tam da o kemerin hakiki sahibi oldu.

Roach'ın iki beraberlikten sonraki serisi sona erdi

Lamont Roach bu karşılaşmaya elit düzeydeki iki zorlu maçtan sonra gelmişti. Amerikalı boksör Gervonta Davis ve Isaac Cruz'a karşı yapılan karşılaşmalarda çoğunluk kararıyla beraberlik kaydetmişti.

Bu sonuçlar Roach'ın tekniğini, savunmasını ve yüksek baskıya dayanma yeteneğini sergilemişti. Ancak Zepeda'ya karşı maçta rakibinin aktifliğini yeterince kısıtlayamadı. Mağlubiyetten sonra Roach'ın rekoru 25–2–3 şeklini aldı.

Muratalla da kemerini güvenle korudu

Gecenin ikinci ana maçında IBF şampiyonu Raymond Muratalla eski dünya şampiyonu Robson Conceição'ya karşı ringe çıktı.

Muratalla bütün mücadele boyunca isabet, hız ve kontrol açısından üstünlük kurdu. Hakemler onun galibiyetini büyük farkla kaydetti:

Hakem

Skor

Birinci hakem

118–110

İkinci hakem

119–109

Üçüncü hakem

119–109

Bu sonuçla Muratalla IBF hafif sıklet kemerini başarıyla korudu. Bu onun şampiyon sıfatıyla ikinci savunması oldu.

Hafif sıklette yeni şampiyon ortaya çıktı

Zepeda'nın galibiyeti hafif sıklet kategorisindeki güç dengesine yeni bir entrika ekledi. Artık Meksikalı boksör WBC kemeri sahibi olarak diğer şampiyonlarla birleştirme maçlarına ve büyük kapışmalara aday olabilir.

Ancak Las Vegas'taki gecenin ana sonucu net: Shakur Stevenson'a karşı alınan mağlubiyet Zepeda'yı yıkarak pes ettiremedi. O ikinci şansı bekleyerek hatalar üzerinde çalıştı ve bir yıl önce eli yetmeyen kemeri net bir galibiyetle Meksika'ya götürdü.

Sizce yeni şampiyon Zepeda'ya sonraki maçta hangi boksör layık bir rakip olabilir? Fikrinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi spor severlerle Telegram'da veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıReal Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıBugün, 07:21Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Bugün, 07:10Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduStirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduBugün, 06:5212 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)Bugün, 06:47Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Bugün, 06:22Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!Bugün, 06:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor