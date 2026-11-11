Eldor Shomurodov Rusya maçı öncesi genç futbolculara seslendi

Özbekistan milli takımı kaptanı Eldor Shomurodov, Rusya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde kampa dahil edilen genç futbolcular hakkında görüşlerini paylaştı. Forvet oyuncusu, gençlere yardımcı olduklarını vurgularken, milli takımda kalıcı olmanın artık onların kendi performanslarına bağlı olduğunu belirtti.

Özbekistan milli takımı, Rusya ile oynayacağı önemli hazırlık maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma öncesinde takım kaptanı Eldor Shomurodov, gazetecilere verdiği demeçte milli takıma çağrılan genç oyuncular, onların potansiyelleri ve yaklaşan rakip hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

«Milli takıma her zaman hak edenler çağrılır»

Shomurodov'a göre, bu kampta da yeni genç oyunculara şans verildi. Milli takım kaptanı, gençlerin takıma uyum sağlaması ve potansiyellerini ortaya koymaları için tecrübeli oyuncuların destek olduğunu vurguladı.

«Bu kampa da yeni gençler katıldı. Milli takıma her zaman hak edenler çağrılır. Gençlere yardımcı oluyoruz. Gerisi onlara kalmış,» dedi Eldor Shomurodov. Tribuna.uz muhabiri onun sözlerini bu şekilde aktarıyor.

Kaptanın bu ifadeleri genç futbolcular için önemli bir mesaj içeriyor: Milli takıma çağrılmak büyük bir fırsat, ancak bunu verimli kullanmak her futbolcunun kendi yeteneğine, çalışmasına ve azmine bağlı.

Shomurodov, Rusya milli takımının hangi yönüne özellikle dikkat çekti?

Özbekistan kaptanı, yaklaşan rakibi değerlendirirken, Rusya milli takımının kadrosunda bireysel olarak güçlü oyuncuların bulunduğunu belirtti.

«Rusya'nın kadrosunda bireysel olarak güçlü oyuncular var. İlginç bir maç olacak,» dedi forvet.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Shomurodov, rakibin potansiyelini iyi analiz ediyor. Rusya ile oynanacak maç, Özbek futbolcular için güçlü bir rakibe karşı kendi kapasitelerini test etme fırsatı olacak.

Özbekistan — Rusya maçı ne zaman?

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı 12 Kasım'da Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda oynanacak.

Maç: Özbekistan — Rusya

Tarih: 12 Kasım

Stadyum: Paxtakor

Başlama saati: 20:00 (Taşkent saati ile)

Şimdi taraftarları ilgilendiren ana soru şu: Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Rusya karşısında sahada nasıl bir oyun sergileyecek? Özellikle kampa dahil edilen genç oyuncuların performansı ve Eldor Shomurodov liderliğindeki hücum hattının hareketleri özel ilgi odağı olacak.