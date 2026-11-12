Astana'da pencereden dolarlar saçıldı, üst düzey yetkililer gözaltına alındı

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Astana'da pencereden dolarlar saçıldı, üst düzey yetkililer gözaltına alındı

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki bir konut kompleksinin yakınında içinde ABD doları bulunan birkaç bavul bulundu. Bu olayın ardından ülkenin iki büyük devlet kurumu olan «Qazaqstan Temir Joly» milli şirketi ve «Samruk-Kazyna» fonu yöneticilerinin gözaltına alındığına dair haberler yayıldı.

«Centralmedia24» yayın organının bildirdiğine göre, paralar başkentin Yesil bölgesindeki Kunayev Caddesi'nde bulunan «Atlant-6» konut kompleksi yakınında tespit edildi. Olayla ilgili haberin ardından polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Sosyal medyada ise dolar dolu bavulların konut binasının penceresinden aşağı atıldığına dair bilgiler yayıldı. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Bu olayların arka planında «Centralmedia24» yayın organı, kaynaklarına dayanarak «Qazaqstan Temir Joly» Yönetim Kurulu Başkanı Yeljas Otinshiyev ve «Samruk-Kazyna» Ulusal Refah Fonu Başkanı Nurlan Jakupov'un gözaltına alındığını bildirdi.

Yayın organının bilgilerine göre, Yeljas Otinshiyev, Milli Güvenlik Komitesi görevlileri tarafından başkentteki «Tanjir» lounge barında yakalandı. Gazetecilerin görüştüğü kaynaklar, her iki yöneticinin de çok miktarda rüşvet almaya teşebbüs etmekle suçlandığını belirtiyor. Ayrıca, her ikisinin de aynı ceza davası kapsamında soruşturmaya dahil edilmiş olabileceği ifade ediliyor.

Takım elbiseli iki erkeğin yan yana portreleri.

Ancak gözaltılar ile konut kompleksi yakınında bulunan dolarlar arasında bir bağlantı olduğu henüz resmen doğrulanmadı.

«Samruk-Kazyna» fonu basın servisi, «Tengrinews.kz» yayın organının Nurlan Jakupov'un gözaltına alındığına dair sorusuna yanıt olarak bu bilgiyi ne doğruladı ne de yalanladı. Fon temsilcileri, yetkili devlet organlarından resmi bir açıklama yapılana kadar olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınacaklarını bildirdi.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Yeljas Otinshiyev 2026 yılı Temmuz ayında Kazakistan'ın milli demir yolu şirketine başkan olarak atandı. Bu göreve gelmeden önce «Samruk-Kazyna» grubunda çeşitli yönetici görevlerinde bulundu.

Nurlan Jakupov ise 2023 yılından bu yana «Samruk-Kazyna» Ulusal Refah Fonu'na başkanlık etmektedir. Söz konusu fon, Kazakistan'ın en büyük devlet varlıklarını yönetmektedir. Fonun bünyesinde petrol-gaz, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren büyük işletmeler bulunmaktadır.

Şu anda bulunan dolarların kesin miktarı, kime ait olduğu ve hangi koşullarda konut kompleksi yakınında ortaya çıktığı araştırılıyor. Haberin yayımlandığı sırada Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi ve diğer kolluk kuvvetleri olası gözaltılarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» editör
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