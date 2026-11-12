«Brunei'den daha iyi»: Olga Smorodskaya, Özbekistan - Rusya maçı hakkında neler söyledi?

1 dk okuma21
«Brunei'den daha iyi»: Olga Smorodskaya, Özbekistan - Rusya maçı hakkında neler söyledi?

Moskova'nın Lokomotiv kulübünün eski başkanı Olga Smorodskaya, Rusya milli takımının yakın zamanda oynayacağı uluslararası hazırlık maçları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Smorodskaya'ya göre, gelecekteki rakiplerin seviyesi, takımın gerçek durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

Smorodskaya'nın açıklaması ve yaklaşan maçların önemi

Sport-Express gazetesinin haberine göre, tanınmış spor yöneticisi, Rusya milli takımının kaliteli rakiplerle karşılaşmasını olumlu değerlendirdi.

«Rusya milli takımı iyi takımlara karşı oynayacak. Futbolcularımızın bu seviyede neler yapabileceğini göreceğiz. Özbekistan ve Venezuela, kesinlikle Brunei'den daha iyi», dedi Olga Smorodskaya.

Maç takvimi ve detaylar

Bilgiler

Özbekistan - Rusya maçı

Bugün, 12 Kasım'da Taşkent'te (saat 20:00'de)

Rusya - Venezuela maçı

17 Kasım'da oynanacak

Özbekistan'ın bir sonraki rakibi

17 Kasım'da deplasmanda Suudi Arabistan

Görüş bildiren kişi

Olga Smorodskaya (Lokomotiv kulübünün eski başkanı)

Önümüzdeki önemli sınavlar

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki oldukça önemli ve çekişmeli hazırlık maçı bugün, yani 12 Kasım'da Taşkent'te saat 20:00'de başlayacak. Ayrıca Rusya milli takımı 17 Kasım'da Venezuela ile karşı karşıya gelirken, Özbekistan milli takımı aynı gün deplasmanda Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak.

Sizce Olga Smorodskaya'nın görüşleri ne kadar haklı ve bugünkü Taşkent maçında hangi takım üstünlük sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri