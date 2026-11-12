Moskova'nın Lokomotiv kulübünün eski başkanı Olga Smorodskaya, Rusya milli takımının yakın zamanda oynayacağı uluslararası hazırlık maçları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Smorodskaya'ya göre, gelecekteki rakiplerin seviyesi, takımın gerçek durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

Smorodskaya'nın açıklaması ve yaklaşan maçların önemi

Sport-Express gazetesinin haberine göre, tanınmış spor yöneticisi, Rusya milli takımının kaliteli rakiplerle karşılaşmasını olumlu değerlendirdi.

«Rusya milli takımı iyi takımlara karşı oynayacak. Futbolcularımızın bu seviyede neler yapabileceğini göreceğiz. Özbekistan ve Venezuela, kesinlikle Brunei'den daha iyi», dedi Olga Smorodskaya.

Maç takvimi ve detaylar Bilgiler Özbekistan - Rusya maçı Bugün, 12 Kasım'da Taşkent'te (saat 20:00'de) Rusya - Venezuela maçı 17 Kasım'da oynanacak Özbekistan'ın bir sonraki rakibi 17 Kasım'da deplasmanda Suudi Arabistan Görüş bildiren kişi Olga Smorodskaya (Lokomotiv kulübünün eski başkanı)

Önümüzdeki önemli sınavlar

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki oldukça önemli ve çekişmeli hazırlık maçı bugün, yani 12 Kasım'da Taşkent'te saat 20:00'de başlayacak. Ayrıca Rusya milli takımı 17 Kasım'da Venezuela ile karşı karşıya gelirken, Özbekistan milli takımı aynı gün deplasmanda Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak.

Sizce Olga Smorodskaya'nın görüşleri ne kadar haklı ve bugünkü Taşkent maçında hangi takım üstünlük sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!