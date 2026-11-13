Rusya Milli Takımı teknik direktörü, Özbekistan maçından sonra neler söyledi?

Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında gerçekleşen çekişmeli ve tavizsiz hazırlık maçı, konuk ekibin 3-2'lik geri dönüş galibiyetiyle sona erdi. İlk yarıyı iki gol geride kapatan Ruslar, devre arasından sonra skoru kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Maçın ardından Rusya Milli Takımı teknik direktörü Valeriy Karpin Okko yayınında maç hakkındaki görüşlerini açıkça dile getirdi.

«İlk yarıda gördüklerimiz beklediğimizden tamamen farklıydı»

Karpin, takımının genel oyunundan tam anlamıyla memnun kalmadığını, özellikle ilk yarıdaki performansın kendisini üzdüğünü gizlemedi.

«Çok memnunum diyemem. Belki ikinci yarıdan memnun kalmış olabilirim ama maçın tamamından değil. Şahsen bende olumlu duygulardan çok olumsuz taraflar ağır basıyor. İlk yarıda gördüklerimiz beklediğimizden tamamen farklıydı. Devre arasında konuştuk, sonrasında oyuna tempo ve enerji kattık; ancak o zaman her şey yerli yerine oturdu», dedi Karpin.

Basın için açıklamalar ve temel noktalar Teknik direktörün değerlendirmesi ve görüşleri İlk yarıya yönelik memnuniyetsizlik Görülen oyun beklentileri hiç karşılamadı, olumsuz duygular hakim Kırılma anı Devre arası konuşması ve ikinci yarıda oyuna eklenen tempo ve enerji Yapılan hatalar Goller neredeyse kendi kalemize atıldı («kendi kendimize attık») Gelecek planları Bir sonraki hazırlık maçı 17 Kasım'da Krasnodar'da Venezuela'ya karşı oynanacak

«İki golü neredeyse kendi kendimize attık»

Ayrıca teknik direktör, takımının yediği gollere değinerek yapılan bariz hataları kabul etti. Ona göre futbolcular sahada kendi işlerini zorlaştırdılar.

«Ancak iki golü neredeyse kendi kendimize attık, sadece birini değil. İlk yarıda neredeyse hiçbir şey hoşuma gitmedi. Buna rağmen, bu dört yıl içinde Rusya Milli Takımı'nın güçlendiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim, katılır ya da katılmazsınız. Burada sonuçtan ziyade genel oyun kalitesinden bahsediyoruz», diye ekledi Rusya Milli Takımı hocası.

Hatırlatalım, Rusya Milli Takımı'nın bir sonraki hazırlık maçı 17 Kasım günü Krasnodar şehrinde Venezuela milli takımına karşı oynanacak ve Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.

Sizce Valeriy Karpin'in bu eleştirel görüşleri takımın sonraki maçlarda daha da güçlenmesine nasıl bir etki eder? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!