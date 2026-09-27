“Mağlubiyeti mertçe kabul edemiyor”: Alex Baena, José Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi

İspanya futbolunda Madrid derbisi sonrası yaşanan gerilim, basında yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Atlético Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, basın toplantısına hakem hatalarının yer aldığı fotoğrafların bulunduğu kağıtlarla çıkarak hakem yönetimini açıkça hedef aldı. Kraliyet kulübünün hocasının bu hareketi, 'Yatakçılar'ın (Los Colchoneros) hücum oyuncusu Alex Baena'nın sert tepkisine yol açtı.

The Touchline'a verdiği röportajda Baena, Portekizli teknik adamın tavrını alaycı bir dille eleştirdi: “Mourinho şikayet ediyor çünkü kaybetti. Real Madrid yenildiğinde her zaman bir bahane arar; kendi ve takımının sergilediği oyuna değil, sadece dış etkenlere odaklanır. O kağıtlarla yaptığı şov, mağlubiyeti mertçe kabul edemeyen birinin hareketidir.” Dikkat çekici olan ise, Mourinho'yu eleştiren Baena'nın şu an formunun zirvesinde olması; Cumartesi akşamı İspanya milli takımı formasıyla UEFA Uluslar Ligi kapsamında İngiltere'ye karşı deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyette belirleyici gollerden birine imza attı.

“Kağıtlı şov, bahane arayışı ve İngiltere'ye atılan gol”: Tartışmanın 5 ana noktası

Madrid derbisi sonrası çıkan tartışma ve Baena'nın açıklamalarından en önemli gerçekler:

Mourinho'nun sansasyonel toplantısı: Real Madrid hocası, mağlubiyet sonrası hakem hatalarını gösteren kağıtlarla çıkarak hakem kararlarını suçladı;

Baena'nın sert yanıtı: Atlético yıldızı bunu mağlubiyeti kabullenememe ve sürekli bahane arayışı olarak nitelendirdi;

“Kendi oyununa değil, dış etkenlere odaklanmak”: Alex Baena, rakip teknik direktörün taktiksel hataları gizlemek için bir sahne yarattığını vurguladı;

Baena'nın milli takım şovu: Eleştirmen futbolcu, Uluslar Ligi'nde İngiltere kalesine gol atarak İspanya'nın 3-2'lik zaferini sağladı;

Madrid rekabetinde yeni aşama: Futbolcu ve teknik direktör arasındaki bu açık atışma, derbi atmosferini daha da kızıştırdı.

Madrid derbisi tartışmaları: José Mourinho'nun pozisyonu ve Alex Baena'nın reddiyesi

Tarafların mağlubiyet ve maç sonrası olaylara bakış açılarının karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler José Mourinho ve Real Madrid yaklaşımı Alex Baena ve Atlético Madrid tutumu Mağlubiyetin ana nedeni Hakemlerin bariz hataları ve yanlış kararları Rakibin zayıflığı ve sahadaki haklı mağlubiyet Basın toplantısındaki hareket Hakem hatalarının basılı olduğu görselleri kamuoyuna göstermek “Bu, mağlubiyeti mertçe kabul edemeyen birinin şovu” Odaklanılan faktör Oyunun kaderini değiştiren tartışmalı pozisyonlar Takımın kendi oyununu analiz etmek yerine bahane araması Futbolcunun güncel formu Baskı altındaki teknik heyet İspanya formasıyla İngiltere'ye gol atan golcü kimliği (3-2) Olası sonuçlar La Liga disiplin kurulunun dikkati ve incelemesi Rakip kampa karşı psikolojik üstünlüğün pekiştirilmesi

Futbol analizi: Neden Mourinho'nun yöntemleri ve Baena'nın vuruşu gündemde?

Avrupa futbol yorumcuları, spor psikologları ve taktik uzmanlarının sonuçları:

“Mourinho'nun klasik psikolojik kalkanı”: José Mourinho'nun basın toplantısına fotoğraflı kanıtlarla çıkması onun eski ve meşhur bir taktiğidir; mağlup olan futbolcularını basın baskısından korumak için tüm kamuoyunun dikkatini hakemlere ve bizzat kendi açıklamalarına çekti;

Baena'nın soğukkanlı karşı atağı: Alex Baena'nın Mourinho'nun kişiliğine yaptığı açık saldırı, onun sadece sahada değil, psikolojik savaşlarda da korkusuz bir lider haline geldiğini gösterdi; bu sözlerinin arkasında İngiltere maçındaki parlak golü sayesinde kazandığı yüksek özgüven var;

Derbinin gelecekteki gerilimi: Bu tür kişisel atışmalar, bir sonraki Madrid derbisini daha da prensipli bir savaşa dönüştürecek; artık Mourinho'nun öğrencileri sahada sadece üç puan için değil, hocalarının itibarını korumak için de Baena'ya karşı özel bir motivasyonla sahaya çıkacak.

Sizce José Mourinho'nun hakem hatalarını içeren kağıtlarla çıkması haklı bir itiraz mı, yoksa Baena'nın dediği gibi mağlubiyeti kabullenememe ve bir bahane mi? Baena'nın İngiltere'ye attığı gol onu Avrupa'nın en tehlikeli orta saha oyuncularından biri yapar mı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Madrid derbisi arkasındaki bu sert tartışmanın analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!