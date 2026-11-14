İran ve Çin hazırlık maçlarında kazandı: Sonuçlar ve gelecek maç takvimi

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İran ve Çin hazırlık maçlarında kazandı: Sonuçlar ve gelecek maç takvimi

FIFA günleri kapsamında uluslararası hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Asya'nın önde gelen milli takımları, kendi sahalarında ve deplasmanda yaptıkları test maçlarıyla taraftarların dikkatini çekiyor. Özellikle İran ve Çin milli takımları, rakiplerine karşı net galibiyetler elde etti.

Filistin — İran 0:2: İranlıların güven veren oyunu

Filistin milli takımına karşı sahaya çıkan İran milli takımı, maç boyunca üstünlüğünü korudu. Karşılaşmanın kaderi büyük ölçüde ikinci yarıda belirlendi.

Skoru 77. dakikada deneyimli forvet Sardar Azmoun açarken, 84. dakikada Hardani farkı daha da açarak takımına rahat bir nefes aldırdı. Sonuç olarak İranlılar 2:0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Şimdi İranlılar 17 Kasım'da Irak milli takımına karşı önemli bir maça çıkacak. Filistin milli takımı ise aynı gün Lübnan ile kozlarını paylaşacak.

Maç parametreleri

Bilgiler

Maç adı

Filistin — İran 0:2

Gol atanlar

Sardar Azmoun (77'), Hardani (84')

İran'ın bir sonraki maçı

17 Kasım, Irak'a karşı

Filistin'in bir sonraki maçı

17 Kasım, Lübnan'a karşı

Çin — Malezya 2:0: İlk yarıdaki gollerle gelen galibiyet

Kendi taraftarı önünde oynayan Çin milli takımı, Malezya milli takımını ağırladı. Maçın hemen başında aktif bir oyun sergileyen Çinliler, skorda öne geçmeyi başardı:

  • 10. dakikada Wang skoru açtı.

  • 19. dakikada ise Zhang skoru 2:0'a getirerek rakibin direnme umudunu büyük ölçüde kırdı.

Böylece ilk yarıda atılan iki cevapsız gol Çin'e galibiyeti getirdi. Çinliler bir sonraki hazırlık maçını 17 Kasım'da Bahreyn'e karşı oynayacak. Malezyalılar ise Yemen milli takımı ile sahaya çıkacak.

Sizce bu hazırlık maçlarında mücadele eden Asyalı takımlar, gelecek resmi turnuvalara nasıl hazırlanıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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