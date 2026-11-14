Özbekistan Ampute Futbol Dünya Kupası'na başlıyor: Maç takvimi...

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Özbekistan Ampute Futbol Dünya Kupası'na başlıyor: Maç takvimi...

Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde ampute futbolunda yeni bir Dünya Kupası başladı. 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen bu prestijli turnuvada dünyanın en güçlü 24 milli takımı şampiyonluk için mücadele ediyor. Bunlar arasında Özbekistan milli takımı da yer alıyor.

Özbekistan'ın zengin tarihi ve şampiyonluk gelenekleri

Hatırlatmak isteriz ki Özbekistan, ampute futbolu dünya şampiyonaları tarihindeki en güçlü ve köklü takımlardan biridir. Vatandaşlarımız geçmişte beş kez dünya şampiyonu unvanına layık görülmüştür. Milli takımımız 1990, 1991, 2007, 2010 ve 2012 yıllarında dünya kupası altın madalyalarını kazanmıştı. Son şampiyonluktan bu yana tam 14 yıl geçti ve taraftarlar bir kez daha büyük zaferler bekliyor.

Bilgi için, ampute futbolunda mevcut dünya şampiyonu Türkiye'dir. Türkler, 2022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Dünya Kupası parametreleri

Detaylar

Ev sahibi ülke ve şehir

Meksika, San Juan de los Lagos

Katılımcı takım sayısı

24 milli takım

Özbekistan'ın grubu

E Grubu (ABD, Uruguay, Fas)

Özbekistan'ın şampiyonlukları

5 kez dünya şampiyonu (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Grup aşaması ve maç takvimi

Bu yılki Dünya Kupası'nda milli takımımız E grubunda yer aldı. Grup aşamasında temsilcilerimiz ABD, Uruguay ve Fas milli takımlarına karşı mücadele edecek. Turnuvanın final maçı ise 22 Kasım olarak belirlendi.

Milletimizin onurunu koruyan futbolcularımızın grup aşamasındaki maç takvimi şu şekildedir:

  • 15 Kasım, 03:30. Özbekistan — ABD

  • 16 Kasım, 04:30. Uruguay — Özbekistan

  • 16 Kasım, 21:00. Özbekistan — Fas

Ülkemizin sporseverleri ve taraftarları, beş kez dünya şampiyonu olan takımdan bir kez daha yüksek sonuçlar ve başarılı bir performans bekliyor.

Sizce, yenilenen kadrosu ve büyük tecrübesiyle Özbekistan Ampute Milli Takımı, Meksika'daki Dünya Kupası'nda yeniden zirveye çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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