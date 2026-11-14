Rahmatullo Boymatov, Riyad'da Ugandalı nakavtçı rakibini nakavt etti (video)
Özbekistanlı yetenekli boksör Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO), profesyonel ringdeki ikinci maçını başarıyla tamamladı. Suudi Arabistan başkent Riyad'da düzenlenen prestijli profesyonel boks gecesinde vatandaşımız, potansiyelini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.
İlk rauntta şiddetli nakavt
Yarı ağır sıklette gerçekleştirilen bu dünya çapındaki müsabaka sekiz raunt üzerinden planlanmıştı. Ancak Rahmatullo Boymatov buna gerek bırakmadı. Rakibi, çok güçlü yumruklara sahip olan ve bugüne kadar neredeyse tüm rakiplerini erken bitiren Ugandalı deneyimli boksör Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO) idi.
Boymatov maç başlar başlamaz aktif hareket ederek rakibine yoğun baskı uyguladı. Sonuç olarak daha ilk rauntta vatandaşımız, sert yumruklarıyla Moro Inusa Kanla'yı nakavt etti ve maçı erken bitirerek galibiyete ulaştı.
Maç parametreleri ve istatistikler
Detaylar
Boksörümüz
Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)
Rakip
Moro Inusa Kanla (Uganda, 10-2, 9 KO)
Yer
Riyad, Suudi Arabistan
Sonuç
İlk rauntta nakavtla galibiyet
Profesyonel ringde emin adımlar
Hatırlatmak gerekirse, 22 yaşındaki Özbek boksör profesyonel bokstaki ilk maçına bu yılın Mayıs ayında çıkmıştı. O zaman da Amerikalı Caleb Hall'u (6-3-1, 4 KO) yine ilk rauntta nakavt ederek parlak bir başlangıç yapmıştı.
Rahmatullo Boymatov'un profesyonel ringdeki üst üste ikinci galibiyeti, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının habercisi. Hayranlar ve uzmanlar, genç boksörümüzün bir sonraki maçlarını büyük bir merakla bekliyor.
Sizce Rahmatullo Boymatov yakın gelecekte yarı ağır sıklette dünya şampiyonluk kemeri için mücadele edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…