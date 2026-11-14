Rahmatullo Boymatov, Riyad'da Ugandalı nakavtçı rakibini nakavt etti (video)

Özbekistanlı yetenekli boksör Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO), profesyonel ringdeki ikinci maçını başarıyla tamamladı. Suudi Arabistan başkent Riyad'da düzenlenen prestijli profesyonel boks gecesinde vatandaşımız, potansiyelini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

İlk rauntta şiddetli nakavt

Yarı ağır sıklette gerçekleştirilen bu dünya çapındaki müsabaka sekiz raunt üzerinden planlanmıştı. Ancak Rahmatullo Boymatov buna gerek bırakmadı. Rakibi, çok güçlü yumruklara sahip olan ve bugüne kadar neredeyse tüm rakiplerini erken bitiren Ugandalı deneyimli boksör Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO) idi.

Boymatov maç başlar başlamaz aktif hareket ederek rakibine yoğun baskı uyguladı. Sonuç olarak daha ilk rauntta vatandaşımız, sert yumruklarıyla Moro Inusa Kanla'yı nakavt etti ve maçı erken bitirerek galibiyete ulaştı.