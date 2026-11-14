Tacikistan, Umman'ı mağlup ederek King's Cup 2026 finaline yükseldi
Tayland'da düzenlenen 52. Uluslararası King's Cup 2026 turnuvasında yarı final maçları sona erdi. Taraftarlar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalara tanıklık etti. Tacikistan milli takımı, yarı finalde Umman ile karşılaştı ve kritik bir galibiyet alarak adını finale yazdırdı.
Sheriddin Boboyev'in golü final biletini getirdi
Oldukça çekişmeli ve dengeli geçen maçın kaderini tek bir gol belirledi. İkinci yarının 60. dakikasında forvet Sheriddin Boboyev rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Maç sonuna kadar skoru korumayı başaran Tacikistan, turnuvada finale yükseldi.
Turnuvanın diğer yarı final maçında ise ev sahibi Tayland, Brunei kalesine karşılıksız 6 gol atarak büyük bir üstünlükle finale çıktı. Şimdi üçüncülük maçında Umman ve Brunei karşı karşıya gelecek.
Maç ve turnuva detayları
Bilgiler
Turnuva Adı
52. Uluslararası King's Cup 2026 (Tayland)
Yarı Final Sonucu
Umman — Tacikistan 0:1
Golü Atan
Sheriddin Boboyev (60')
Final Maçı
Final: Tayland — Tacikistan (17 Kasım)
Sahadaki İlk 11
Igor Angelovski yönetimindeki Tacikistan milli takımı, bu kritik karşılaşmaya şu kadroyla çıktı:
Teknik Direktör: Igor Angelovski
İlk 11: Oleg Baklov, Zoir Jo‘raboyev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vaxdat Xanonov, Amirbek Jo‘raboyev, Parviz Umarboyev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoyev, Sheriddin Boboyev.
Şimdi Tacik futbolseverler 17 Kasım'da oynanacak olan büyük finali heyecanla bekliyor. Igor Angelovski'nin öğrencileri, turnuvanın ev sahibi Tayland'a karşı Kral Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak.
Sizce Tacikistan, finalde ev sahibi Tayland'ı yenerek kupayı müzesine götürebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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