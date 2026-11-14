Tacikistan, Umman'ı mağlup ederek King's Cup 2026 finaline yükseldi

Tayland'da düzenlenen 52. Uluslararası King's Cup 2026 turnuvasında yarı final maçları sona erdi. Taraftarlar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalara tanıklık etti. Tacikistan milli takımı, yarı finalde Umman ile karşılaştı ve kritik bir galibiyet alarak adını finale yazdırdı.

Sheriddin Boboyev'in golü final biletini getirdi

Oldukça çekişmeli ve dengeli geçen maçın kaderini tek bir gol belirledi. İkinci yarının 60. dakikasında forvet Sheriddin Boboyev rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Maç sonuna kadar skoru korumayı başaran Tacikistan, turnuvada finale yükseldi.

Turnuvanın diğer yarı final maçında ise ev sahibi Tayland, Brunei kalesine karşılıksız 6 gol atarak büyük bir üstünlükle finale çıktı. Şimdi üçüncülük maçında Umman ve Brunei karşı karşıya gelecek.