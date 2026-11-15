«Sonuç için savaşacağız»: Roberto Mancini Belçika maçı öncesi konuştu
UEFA Uluslar Ligi'nin kritik aşamaları öncesinde İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini Belçika milli takımına karşı oynanacak önemli maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Teknik direktöre göre İtalyanlar sadece yüksek hedefler belirledi ve her rakibe karşı kendi oyunlarını sergilemeye hazırlar.
Belçika'nın gücü ve Fransız rakiplerle benzerlik
Football Italia kaynaklı bilgilere göre Roberto Mancini, rakibin potansiyelini yüksek değerlendirdi ancak İtalya'nın hedefinden sapmayacağını vurguladı.
«Uluslar Ligi çeyrek finallerine ulaşmak için mücadele ettiğimiz ve bu aşamada olduğumuz gerçeği bile gurur verici. Buradayız ve sonuç için savaşacağız. Kazanabiliriz, ancak bunun kolay olmayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Belçika çok iyi bir takım. Kadrolarında teknik becerisi yüksek ve hızlı oyuncular var» — dedi Mancini.
Ayrıca teknik direktör, yaklaşan karşılaşmanın taktiksel yönlerine değinerek, maçın önceki şiddetli mücadeleleri anımsattığını belirtti:
«Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Sanırım bu karşılaşma birçok yönden Fransa'ya karşı oynadığımız maça benzeyecek».
Takımlar ve gruptaki durum
İstatistikler ve bilgiler
İtalya'nın turnuvadaki yeri
10 puanla grupta 1. sırada
Fransa'nın durumu
10 puanla 2. sırada
Değerlendiren kişi
Roberto Mancini (İtalya milli takımı teknik direktörü)
Gelecek rakip
Belçika milli takımı
Gruptaki kıyasıya mücadele
Belirtildiğine göre İtalya kendi grubunda 10 puan toplayarak şu an lider durumda. Ancak Fransa milli takımı da aynı puanla 2. sırada yer alıyor. Bu nedenle Belçika'ya karşı alınacak her puan ve oynanacak her maç İtalyanlar için büyük önem taşıyor.
Taraftarlar ve uzmanlar, Roberto Mancini'nin öğrencilerinden bir sonraki parlak ve güven verici performansı bekliyor.
Sizce Roberto Mancini yönetimindeki İtalya milli takımı, Belçika engelini başarıyla geçip Uluslar Ligi'nde şampiyonluk için mücadeleye devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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