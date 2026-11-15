«Sonuç için savaşacağız»: Roberto Mancini Belçika maçı öncesi konuştu

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«Sonuç için savaşacağız»: Roberto Mancini Belçika maçı öncesi konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nin kritik aşamaları öncesinde İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini Belçika milli takımına karşı oynanacak önemli maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Teknik direktöre göre İtalyanlar sadece yüksek hedefler belirledi ve her rakibe karşı kendi oyunlarını sergilemeye hazırlar.

Belçika'nın gücü ve Fransız rakiplerle benzerlik

Football Italia kaynaklı bilgilere göre Roberto Mancini, rakibin potansiyelini yüksek değerlendirdi ancak İtalya'nın hedefinden sapmayacağını vurguladı.

«Uluslar Ligi çeyrek finallerine ulaşmak için mücadele ettiğimiz ve bu aşamada olduğumuz gerçeği bile gurur verici. Buradayız ve sonuç için savaşacağız. Kazanabiliriz, ancak bunun kolay olmayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Belçika çok iyi bir takım. Kadrolarında teknik becerisi yüksek ve hızlı oyuncular var» — dedi Mancini.

Ayrıca teknik direktör, yaklaşan karşılaşmanın taktiksel yönlerine değinerek, maçın önceki şiddetli mücadeleleri anımsattığını belirtti:

«Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Sanırım bu karşılaşma birçok yönden Fransa'ya karşı oynadığımız maça benzeyecek».

Takımlar ve gruptaki durum

İstatistikler ve bilgiler

İtalya'nın turnuvadaki yeri

10 puanla grupta 1. sırada

Fransa'nın durumu

10 puanla 2. sırada

Değerlendiren kişi

Roberto Mancini (İtalya milli takımı teknik direktörü)

Gelecek rakip

Belçika milli takımı

Gruptaki kıyasıya mücadele

Belirtildiğine göre İtalya kendi grubunda 10 puan toplayarak şu an lider durumda. Ancak Fransa milli takımı da aynı puanla 2. sırada yer alıyor. Bu nedenle Belçika'ya karşı alınacak her puan ve oynanacak her maç İtalyanlar için büyük önem taşıyor.

Taraftarlar ve uzmanlar, Roberto Mancini'nin öğrencilerinden bir sonraki parlak ve güven verici performansı bekliyor.

Sizce Roberto Mancini yönetimindeki İtalya milli takımı, Belçika engelini başarıyla geçip Uluslar Ligi'nde şampiyonluk için mücadeleye devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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