«Harika bir maçtı»: Roberto Mancini Fransa maçı sonrası neler söyledi?

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«Harika bir maçtı»: Roberto Mancini Fransa maçı sonrası neler söyledi?

İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa milli takımına karşı oynanan önemli mücadelenin (3:1) ardından düşüncelerini paylaştı. Takımın sergilediği oyundan memnun olduğunu, ancak önlerinde hala uzun bir yol ve belirleyici görevler olduğunu vurguladı.

«Çocuklar sahada kendilerini çok iyi gösterdiler»

Maçın başında gol yemesine rağmen İtalyanlar irade göstererek skoru lehine çevirdi. Teknik direktör, bu galibiyetin stadyuma gelip destek veren taraftarlar için büyük bir hediye olduğunu gizlemedi.

«Harika bir maçtı, çocuklar sahada kendilerini çok iyi gösterdiler. Onlar adına çok mutluyum. Bu galibiyet, stadyuma gelip takımımızı destekleyen taraftarlar için de önemliydi. Maçın hemen başında gol yedik ama karşılaşma bizim lehimize daha farklı bir skorla da bitebilirdi», dedi Mancini, Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda.

İtalya milli takımının istatistikleri

Bilgiler ve detaylar

Uluslar Ligi 5. hafta

Fransa — İtalya: 1:3

Gruptaki durum

10 puanla liderlik (Fransa'nın da 10 puanı var)

Temel sorunlar

Penaltı kaçırma ve savunma hataları

Sıradaki rakip

Belçika milli takımına karşı deplasman maçı

Penaltı hatası ve önümüzdeki Belçika maçı

Maç sırasında kaçırılan penaltıya değinen teknik direktör, futbolda böyle durumların yaşanabileceğini, en önemlisinin takımın sakinliğini koruması olduğunu belirtti:

  • «Penaltı kaçırmak bir hata. Maalesef futbolda böyle durumlar yaşanıyor. Ancak biz sakinliğimizi koruduk ve kendi tarzımızda oynamaya devam ettik. En önemli şey de bu».

Şu anda İtalya milli takımı grupta 10 puanla liderlik yapıyor (Fransa'nın da aynı puanı var, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor). Mancini, önlerindeki Belçika maçının belirleyici bir öneme sahip olduğunu ve çocukların önceki mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini vurguladı.

Sizce Roberto Mancini yönetimindeki İtalya milli takımı, bu sezon Uluslar Ligi'nin galibi olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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