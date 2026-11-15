Saba Lazishvili, Abu Dabi'de Urijah Faber'i son saniyelerde nasıl mağlup etti? (video)

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Saba Lazishvili, Abu Dabi'de Urijah Faber'i son saniyelerde nasıl mağlup etti? (video)

Abu Dabi'de düzenlenen prestijli Real American Freestyle (RAF) turnuvası, hayranlara gerçek sansasyonlar yaşatıyor. Organizasyon kapsamında 21 yaşındaki Gürcü dövüşçü Saba Lazishvili MMA efsanesi, deneyimli eski WEC şampiyonu Urijah Faberile karşı karşıya geldi ve beklenmedik, iradeli bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

Acil değişiklik ve son saniyelerdeki dönüş

Bu dünya çapındaki karşılaşmanın arkasında yoğun bir olay örgüsü vardı. Turnuvadan çekilen Umar Nurmagomedov'un yerini, maça sadece bir gün kala Saba Lazishvili aldı. Kısa sürede hazırlanmak zorunda kalan genç sporcu için bu ciddi bir sınavdı.

Deneyimli Urijah Faber'e karşı verilen kıran kırana mücadelede Lazishvili maç boyunca gerideydi. Ancak kendinde güç bularak, son dakikada belirleyici puanları topladı ve skoru lehine çevirerek sansasyonel bir galibiyet elde etti.

Maç detayları

İstatistikler ve bilgiler

Turnuva adı

Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)

Kazanan sporcu

Saba Lazishvili (21 yaşındaki Gürcü dövüşçü)

Rakip

Urijah Faber (MMA efsanesi, eski WEC şampiyonu)

Galibiyet yöntemi

Son saniyelerde iradeli geri dönüş

Gözaltından sonra oktagona dönüş

Bu galibiyet sadece sportif bir sonuç değil, aynı zamanda psikolojik açıdan büyük bir başarıydı. Bu başarı, Lazishvili'nin Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasındaki Abu Dabi'deki tartışmanın ardından 48 saatlik gözaltı sürecinden çıkışının hemen ardından gerçekleşti.

Hukuki ve duygusal zorluklara rağmen genç dövüşçü ringe çıktı ve yüksek potansiyelini ve güçlü iradesini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Sizce bir günlük hazırlık ve ağır sınavların ardından bir MMA efsanesini mağlup eden Saba Lazishvili'nin geleceği nasıl olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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