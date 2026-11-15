Saba Lazishvili, Abu Dabi'de Urijah Faber'i son saniyelerde nasıl mağlup etti? (video)

Abu Dabi'de düzenlenen prestijli Real American Freestyle (RAF) turnuvası, hayranlara gerçek sansasyonlar yaşatıyor. Organizasyon kapsamında 21 yaşındaki Gürcü dövüşçü Saba Lazishvili MMA efsanesi, deneyimli eski WEC şampiyonu Urijah Faberile karşı karşıya geldi ve beklenmedik, iradeli bir geri dönüşle galibiyete uzandı.

Acil değişiklik ve son saniyelerdeki dönüş

Bu dünya çapındaki karşılaşmanın arkasında yoğun bir olay örgüsü vardı. Turnuvadan çekilen Umar Nurmagomedov'un yerini, maça sadece bir gün kala Saba Lazishvili aldı. Kısa sürede hazırlanmak zorunda kalan genç sporcu için bu ciddi bir sınavdı.

Deneyimli Urijah Faber'e karşı verilen kıran kırana mücadelede Lazishvili maç boyunca gerideydi. Ancak kendinde güç bularak, son dakikada belirleyici puanları topladı ve skoru lehine çevirerek sansasyonel bir galibiyet elde etti.