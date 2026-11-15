Teknik direktörden beklenmedik eleştiri: Jorge Jesus, Danimarka maçından sonra ne dedi?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında kendi sahasında Danimarka milli takımına beklenmedik bir şekilde 1:4 mağlup olan Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, maçın sonucu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ev sahibi ekibin performansı yoğun eleştirilere yol açtıktan sonra teknik direktör, taraftarların ve medyanın sorularını açıkça yanıtladı.
Savunmadaki hatalar ve rakibin üstünlüğü
RTP yayınına röportaj veren Jorge Jesus, takımın kendisine verilen görevleri yerine getiremediğini ve özellikle savunma hattında ciddi sorunlar yaşandığını kabul etti.
«Savunmada deplasmandaki maçta olduğu kadar güçlü değildik. Özellikle ikinci yarıda rakibin ataklarını durduramadık. Oyunumuzu güçlendiririz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Danimarka bizden çok daha güçlü ve üstündü» — dedi teknik direktör.
Ayrıca teknik direktör, taktiksel açıdan bazı eksikliklerin gözlemlendiğini belirterek, João Félix'in performansına özel olarak değindi: «João Félix hatlar arasında etkili hareket edemedi. Bu yüzden merkezde üstünlük sağlayamadık».
Maçın detayları
İstatistikler ve bilgiler
Maç sonucu
Portekiz — Danimarka 1:4
Değerlendiren kişi
Jorge Jesus (Portekiz milli takımı teknik direktörü)
Temel sorunlar
Savunmadaki hatalar, merkezdeki üstünlüğün kaybedilmesi
Önümüzdeki hedef
Gruptan çıkma meselesini tamamen çözmek
Gruptaki durum ve Ronaldo hakkında
Mağlubiyetin takımın bir üst tura çıkma şansını biraz zorlaştırmasına rağmen Jesus, hala önlerinde temel bir görevin durduğunu vurguladı:
«Eğer bir üst tura çıkmayı garantileseydik, Cardiff'te diğer futbolculara şans verirdim. Şimdi ise temel hedef gruptan çıkmak».
Aynı zamanda teknik direktör, mağlubiyetin futbolcuların moralini olumsuz etkileyeceğini belirterek, Cristiano Ronaldo'nun ödül törenine de değindi: «Cristiano, milli takım ve Portekiz için yaptıklarıyla bunu hak ediyor».
Sizce Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz milli takımı, yapılan hataları düzelterek ilerleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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