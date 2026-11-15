Teknik direktörden beklenmedik eleştiri: Jorge Jesus, Danimarka maçından sonra ne dedi?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında kendi sahasında Danimarka milli takımına beklenmedik bir şekilde 1:4 mağlup olan Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, maçın sonucu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ev sahibi ekibin performansı yoğun eleştirilere yol açtıktan sonra teknik direktör, taraftarların ve medyanın sorularını açıkça yanıtladı.

Savunmadaki hatalar ve rakibin üstünlüğü

RTP yayınına röportaj veren Jorge Jesus, takımın kendisine verilen görevleri yerine getiremediğini ve özellikle savunma hattında ciddi sorunlar yaşandığını kabul etti.

«Savunmada deplasmandaki maçta olduğu kadar güçlü değildik. Özellikle ikinci yarıda rakibin ataklarını durduramadık. Oyunumuzu güçlendiririz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Danimarka bizden çok daha güçlü ve üstündü» — dedi teknik direktör.

Ayrıca teknik direktör, taktiksel açıdan bazı eksikliklerin gözlemlendiğini belirterek, João Félix'in performansına özel olarak değindi: «João Félix hatlar arasında etkili hareket edemedi. Bu yüzden merkezde üstünlük sağlayamadık».