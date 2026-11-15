Merab Dvalishvili, Abu Dabi'de Marlon Moraes'i bir kez daha mağlup etti (video)
14 Kasım 2026 tarihinde Abu Dabi'deki görkemli Etihad Arena kompleksinde dünya sporunun dikkatini çeken bir başka büyük turnuva düzenlendi. Serbest güreş kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen Real American Freestyle (RAF) liginin önemli mücadelesinde ünlü sporcu Merab Dvalishvili Brezilyalı tecrübeli dövüşçü Marlon Moraes ile karşı karşıya geldi.
90 saniyelik üstünlük ve erken gelen zafer
Son derece şiddetli geçen karşılaşmada Gürcü sporcu rakibine hiçbir şans tanımadı. Merab Dvalishvili maç başlar başlamaz inisiyatifi eline aldı ve yüksek bir tempo sergiledi. Sonuç olarak, ilk raundun sadece 1. dakika 30. saniyesinde Marlon Moraes'i mağlup ederek erken zaferini ilan etti.
Hatırlatmak gerekirse, bu iki sporcunun ikinci karşılaşmasıydı. İlk kez Eylül 2021'de UFC 266 turnuvasında kozlarını paylaşmışlar ve o zaman da Dvalishvili teknik nakavtla galip gelmişti.
Maç detayları
İstatistikler ve bilgiler
Turnuva adı
Real American Freestyle (RAF)
Mekan
Etihad Arena, Abu Dabi
Tarih
14 Kasım 2026
Kazanan
Merab Dvalishvili (ilk raund, 1:30. dakikada)
Olaylı günlerin ardından ringe dönüş
Bu maç öncesinde spor camiasında çeşitli dedikodular ve tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle turnuvadan birkaç gün önce Abu Dabi'deki bir otelde Dvalishvili ile Usman Nurmagomedov arasında bir anlaşmazlık ve kavga çıkmıştı. Buna rağmen hukuki süreçler çözüldü, Merab 13 Kasım'da serbest bırakıldı ve resmen RAF müsabakasına katılım izni aldı.
Zor durumlara rağmen ringe çıkan Dvalishvili, ustalığını bir kez daha kanıtlayarak hayranlarına harika bir takım ruhu ve sporcu iradesi sergiledi.
Sizce Merab Dvalishvili'nin bu tür erken zaferleri gelecekteki kariyerini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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