Merab Dvalishvili, Abu Dabi'de Marlon Moraes'i bir kez daha mağlup etti (video)

Son derece şiddetli geçen karşılaşmada Gürcü sporcu rakibine hiçbir şans tanımadı. Merab Dvalishvili maç başlar başlamaz inisiyatifi eline aldı ve yüksek bir tempo sergiledi. Sonuç olarak, ilk raundun sadece 1. dakika 30. saniyesinde Marlon Moraes'i mağlup ederek erken zaferini ilan etti.

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Hatırlatmak gerekirse, bu iki sporcunun ikinci karşılaşmasıydı. İlk kez Eylül 2021'de UFC 266 turnuvasında kozlarını paylaşmışlar ve o zaman da Dvalishvili teknik nakavtla galip gelmişti.

Maç detayları İstatistikler ve bilgiler Turnuva adı Real American Freestyle (RAF) Mekan Etihad Arena, Abu Dabi Tarih 14 Kasım 2026 Kazanan Merab Dvalishvili (ilk raund, 1:30. dakikada)

Olaylı günlerin ardından ringe dönüş

Bu maç öncesinde spor camiasında çeşitli dedikodular ve tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle turnuvadan birkaç gün önce Abu Dabi'deki bir otelde Dvalishvili ile Usman Nurmagomedov arasında bir anlaşmazlık ve kavga çıkmıştı. Buna rağmen hukuki süreçler çözüldü, Merab 13 Kasım'da serbest bırakıldı ve resmen RAF müsabakasına katılım izni aldı.

Zor durumlara rağmen ringe çıkan Dvalishvili, ustalığını bir kez daha kanıtlayarak hayranlarına harika bir takım ruhu ve sporcu iradesi sergiledi.

Sizce Merab Dvalishvili'nin bu tür erken zaferleri gelecekteki kariyerini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!