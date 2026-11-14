«Özbekistan orta seviye bir takım»: Mostovoy, Cannavaro'nun öğrencileri hakkında sert konuştu
Rusya milli takımının Özbekistan karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, komşu ülkedeki futbol uzmanları ve eski futbolcular arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak Celta Vigo'nun eski orta saha oyuncusu Aleksandr Mostovoy, tepkisinde oldukça sert ifadeler kullandı. Ona göre Rusya'nın galibiyeti beklenen bir sonuçtu ve Fabio Cannavaro'nun Özbekistan milli takımını çalıştırmasının sahadaki sonuç üzerinde belirleyici bir etkisi yoktu.
En dikkat çekici olanı, Mostovoy'un Özbekistan milli takımını «orta seviye bir takım» olarak nitelendirmesi ve Dünya Kupası'na katılmalarını turnuvadaki katılımcı sayısının artırılmasıyla açıklamasıydı. Hatta Rusya kalesine iki gol atmalarını bile Özbek futbolcular için iyi bir sonuç olarak değerlendirdi.
«Rusya'nın galibiyeti benim için şaşırtıcı değil»
Rusya milli takımı, Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Bu karşılaşmada her iki takım da savunmada hatalar yaptı ve kaleler birçok kez sarsıldı. Mostovoy'a göre, izleyiciler için heyecanlı geçen bu maç, Rusya için sıradan galibiyetlerden biriydi.
«Her iki taraf da hata yaptı, çok gol oldu. Maçın izleyiciler için ilginç geçtiğini düşünüyorum. Ancak bu bizim için sadece sıradan bir galibiyet, özel bir önemi olan bir maç değil. Rusya milli takımının Özbekistan'ı yenmesi benim için hiç şaşırtıcı değil» dedi eski futbolcu.
Mostovoy, eğer maçı kazanan taraf Özbekistan olsaydı, bunun gerçekten beklenmedik bir sonuç olarak tartışılabileceğini belirtti. Ona göre Rusya'nın galibiyeti ise doğal bir durum.
Mostovoy, Rusya milli takımının oyunundan da tam olarak memnun kalmadı
İlginç olan şu ki, eski futbolcu Rusya'nın galibiyetini beklenen bir sonuç olarak görse de, takımın maç boyunca sergilediği performansı övmedi.
Özellikle Rus futbolcuların maçın sadece son bölümünde aktif bir şekilde hücuma çıkmalarına dikkat çekti.
«Sadece bir şey anlaşılmaz: Neden böyle bir oyunu tüm maç boyunca sergilemediler? Neden sadece son 20 dakikada hücuma geçtiler? Ama en önemlisi galibiyet geldi. Venezuela'ya karşı maç o kadar zor olmamalı» dedi Mostovoy.
Yani ona göre, Rusya milli takımı sonuca ulaşmış olsa da, oyun kalitesi ve aktivite açısından daha iyi performans sergileyebilirdi.
Cannavaro ismi bile Mostovoy'un fikrini değiştirmedi
Sohbet sırasında Mostovoy'a, Rusya milli takımı teknik direktörü Valeriy Karpin için dünya futbolunda büyük bir isim olan Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Özbekistan'ı yenmenin ne kadar önemli olduğu soruldu.
Ancak eski futbolcu, burada İtalyan uzmanın isminin özel bir önemi olduğunu düşünmediğini belirtti.
«Burada Cannavaro'nun kendisi o kadar büyük bir rol oynamıyor, sahada sonuçta futbolcular top koşturuyor» diye cevap verdi.
Mostovoy'a göre futbolda teknik direktörün isminden ve önceki başarılarından ziyade, sahadaki oyuncuların performansı daha önemli. Ayrıca Cannavaro'nun Özbekistan milli takımına teknik direktör olarak atanması etrafındaki ilk tartışmaları da hatırlattı.
«Cannavaro Özbekistan'a neden gitti?» — Mostovoy'un sert değerlendirmesi
Eski futbolcu, İtalyan uzmanın Özbekistan'a gelişinin birçok kişi için beklenmedik bir karar olduğunu vurguladı.
«Fabio'yu teknik direktörlüğe getirdiklerinde çoğu kişi: “Cannavaro orada ne yapacak? Neden Özbekistan'a gitti?” diye şaşırdı» dedi Mostovoy.
Ona göre Cannavaro'nun Özbekistan milli takımına gelişi, ülke futbolu için iyi bir reklam, uzmanın kendisi için ise finansal açıdan karlı bir karardı.
Aynı zamanda Mostovoy, Özbekistan milli takımının potansiyeline ilişkin de oldukça sert bir değerlendirmede bulundu.
«Aslında bu Özbekistan milli takımı için iyi bir reklam, Cannavaro için ise iyi bir maaş. Bu orta seviye bir takım, Dünya Kupası'na ise katılımcı sayısı artırıldığı için katıldılar» diye vurguladı.
Bu sözlerin Mostovoy'un kişisel görüşü olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na bilet alması sadece katılımcı sayısının artırılmasıyla açıklanamaz: Genişletilmiş format yeni fırsatlar yaratmış olsa da, takımın eleme maçlarında gerekli sonuçları alması da şarttı.
«Özbekleri iki gol attıkları için övebiliriz»
Mostovoy sohbetin sonunda, Rusya milli takımının Özbekistan'ı yenmesinin şart olduğunu bir kez daha vurguladı. Ona göre Karpin'in öğrencileri kendilerine verilen görevi yerine getirdi.
«Rusya milli takımı Özbekistan'ı yenmeliydi ve öyle de oldu. Cannavaro ise işini yapıyor ve yoluna devam ediyor, her şey yolunda. Özbeklerin kalemize iki gol atması zaten iyi bir sonuç, onları bunun için övebiliriz» dedi eski futbolcu.
Mostovoy'un bu sözlerinin Özbek futbolseverlerin hoşuna gitmeyeceği aşikar. Özellikle milli takımımızın uluslararası arenadaki başarılarını küçümseyen tondaki değerlendirmeler, birçok kişide tepki uyandırabilir.
Rusya'nın galibiyeti — Cannavaro'nun takımı için bir ders mi yoksa sıradan bir mağlubiyet mi?
Özbekistan milli takımı, Rusya karşısında iki gol atmayı başardı ancak maçın son bölümünde üstünlüğü koruyamadı. Bu nedenle 3-2'lik mağlubiyet, takımımız için analiz edilmesi gereken noktaları ortaya koydu.
Mostovoy ise bu sonucu Rusya için sıradan bir galibiyet olarak görüyor. Ancak açıklamalarında dikkat çekici bir nokta da var: Rus futbolcular da maç boyunca aynı aktiviteyi sergilemediler ve eski orta saha oyuncusu bu durumu eleştirdi.
Özbekistan için ise en önemli cevabı sözler değil, sonraki maçlar ve uluslararası turnuvalardaki sonuçlar verebilir. Cannavaro'nun çalışmaları, takımın gelişimi ve futbolcuların potansiyeli tek bir hazırlık maçıyla değerlendirilemez.
Mostovoy'un sert görüşleri tartışmalara yol açabilir. Ancak Özbek futbolunun gerçek cevabı; sahadaki sonuç, istikrarlı oyun ve uluslararası düzeydeki yeni başarılar olacaktır.
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