Rusya milli takımının Özbekistan karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, komşu ülkedeki futbol uzmanları ve eski futbolcular arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak Celta Vigo'nun eski orta saha oyuncusu Aleksandr Mostovoy, tepkisinde oldukça sert ifadeler kullandı. Ona göre Rusya'nın galibiyeti beklenen bir sonuçtu ve Fabio Cannavaro'nun Özbekistan milli takımını çalıştırmasının sahadaki sonuç üzerinde belirleyici bir etkisi yoktu.

En dikkat çekici olanı, Mostovoy'un Özbekistan milli takımını «orta seviye bir takım» olarak nitelendirmesi ve Dünya Kupası'na katılmalarını turnuvadaki katılımcı sayısının artırılmasıyla açıklamasıydı. Hatta Rusya kalesine iki gol atmalarını bile Özbek futbolcular için iyi bir sonuç olarak değerlendirdi.

«Rusya'nın galibiyeti benim için şaşırtıcı değil»

Rusya milli takımı, Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Bu karşılaşmada her iki takım da savunmada hatalar yaptı ve kaleler birçok kez sarsıldı. Mostovoy'a göre, izleyiciler için heyecanlı geçen bu maç, Rusya için sıradan galibiyetlerden biriydi.

«Her iki taraf da hata yaptı, çok gol oldu. Maçın izleyiciler için ilginç geçtiğini düşünüyorum. Ancak bu bizim için sadece sıradan bir galibiyet, özel bir önemi olan bir maç değil. Rusya milli takımının Özbekistan'ı yenmesi benim için hiç şaşırtıcı değil» dedi eski futbolcu.

Mostovoy, eğer maçı kazanan taraf Özbekistan olsaydı, bunun gerçekten beklenmedik bir sonuç olarak tartışılabileceğini belirtti. Ona göre Rusya'nın galibiyeti ise doğal bir durum.

Mostovoy, Rusya milli takımının oyunundan da tam olarak memnun kalmadı

İlginç olan şu ki, eski futbolcu Rusya'nın galibiyetini beklenen bir sonuç olarak görse de, takımın maç boyunca sergilediği performansı övmedi.

Özellikle Rus futbolcuların maçın sadece son bölümünde aktif bir şekilde hücuma çıkmalarına dikkat çekti.