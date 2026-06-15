Ciryl Gane, Alex Pereira'yı mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazandı

·39·Spor
Ciryl Gane, Alex Pereira'yı mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazandı

ABD'nin başkenti Washington'da karma dövüş sanatları dünyasının yıllardır en çok beklenen «UFC White House» süper turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Bu prestijli spor gecesi, nefes kesen karşılaşmalarıyla milyonlarca hayrana unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvanın en çok beklenen co-main event (ikinci ana maç) karşılaşmasında, iki sıklette eski UFC kralı Brezilyalı fenomen Alex Pereira ile Fransız yetenekli ve hızlı dev Ciryl Gane karşı karşıya geldi. Oktagonda ağır sıklet geçici şampiyonluk kemeri ortadaydı.

İki yenilmez dövüşçünün mücadelesi, ilk saniyelerden itibaren salondaki atmosferi ateşledi.

İkinci rauntta beklenmedik yoğunluk ve dehşet verici seri

Resmi kurallara göre 5 raunt olarak belirlenen bu unvan maçı, hayranların beklediğinden çok daha hızlı ve erken bitti. İlk rauntta her iki sporcu da birbirini uzaktan güçlü vuruşlarla test ederken, ikinci rauntta Fransız «Epik Dövüşçü» (Ciryl Gane) gerçek bir taktiksel saldırıya geçti.

Maçın ikinci raundunun bir noktasında Ciryl Gane, Pereira'yı oktagon köşesine sıkıştırmayı başardı. Ondan gelen güçlü, isabetli ve şiddetli seri vuruşlar, Alex Pereira'yı zor durumda bıraktı ve dengesini tamamen bozdu. Brezilyalı yıldızın savunmasız kaldığını ve darbeler aldığını gören hakem, sporcunun sağlığını korumak amacıyla maçı derhal durdurdu ve teknik nakavt (TKO) kararı verdi.

Aşağıdaki resmi MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC White House» turnuvasının bu unvan maçının detaylarına ve sonuçlarına yakından göz atabilirsiniz:

Turnuvanın yapıldığı şehir ve etkinlik

Maçın turnuvadaki statüsü

Ortadaki resmi unvan ve kemer

Kazanan Fransız yıldız

Mağlup olan çoklu sıklet şampiyonu

Maçın bittiği raunt ve yöntem

Washington


(«UFC White House»)

Co-main event


(İkinci ana maç)

Ağır sıklet


Geçici şampiyonluk kemeri

Ciryl Gane


(Yeni geçici kral)

Alex Pereira

2. raunt, Teknik nakavt


(Erken bitiş)

Ciryl Gane — ağır sıkletin yeni lideri!

Böylece Fransız Ciryl Gane, oktagonda gerçek bir metanet ve taktiksel üstünlük sergileyerek ağır sıklette UFC'nin yeni geçici şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Bu zafer, Gane için kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve onu mutlak şampiyonla karşılaşmak için bir numaralı aday haline getiriyor. Diğer taraftan, birçok sıklette zafer kazanan Alex Pereira için bu, ağır sıklet yolculuğunda çok acı bir duraklama oldu. Washington'daki bu uzun zamandır beklenen turnuva, beklenmedik dramalarıyla devam ediyor.

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Cyril GaneAlex PereiraUFCWashingtonABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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