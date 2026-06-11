Alex Pereira tüm ağır sıklet dövüşçülerine seslendi

·20·Spor
Alex Pereira tüm ağır sıklet dövüşçülerine seslendi

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının şu anki en parlak ve korkutucu yıldızlarından biri olan Brezilyalı UFC dövüşçüsü Alex Pereira etrafındaki heyecan verici gelişmeler doruk noktasına ulaştı. Güçlü yumruklarıyla tanınan «Poatan» lakaplı sporcu, bir sonraki dünya çapındaki planlarını açıkladı. Yaklaşan «UFC Freedom 250» turnuvası kapsamında yetenekli Fransız dövüşçü Ciryl Gane ile yapacağı kritik maçta galip gelmesi durumunda, uzun bir ara vermeden en kısa sürede tekrar oktagona döneceğine söz verdi.

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Ariel Helwani'nin popüler programına verdiği özel röportajda Brezilyalı temsilci, kendi sıkletindeki tüm rakiplerine ciddi ve tehditkar bir mesaj gönderdi:

«Ağır sıkletteki tüm çocuklara sözüm şudur: Antrenmanlara hemen, bugünden başlayın! Çünkü Ciryl Gane ile olan hesabım kapandığı an, eğer sağlığım yerindeyse, maç gecesinden hemen sonra UFC yönetimini bana yeni bir rakip bulmaları için ciddi şekilde zorlamaya başlayacağım. Beklemeye vaktim yok», diyerek hedeflerinin ne kadar kararlı olduğunu belirtti Pereira.

Hatırlatmak gerekir ki, daha önce «Poatan» bu klasmanın şu anki geçici şampiyonu olan tehlikeli İngiliz dövüşçü Tom Aspinall ile yapacağı şampiyonluk maçını uzun süre beklemeye niyeti olmadığını, o zamana kadar boş durmayıp diğer dövüşçüleri de «fethetmeye» hazır olduğunu açıkça ifade etmişti. Bakalım ağır sıklette gerçek bir fırtına koparmayı hedefleyen Alex Pereira, ilk olarak Ciryl Gane engelini nasıl aşacak. Maçın oldukça şiddetli geçeceği şüphesiz!

Alex Pereira ile Ciryl Gane arasındaki tarihi maçın detaylarını, UFC turnuvalarının en son sonuçlarını ve spor dünyasına dair en sıcak, özel ve sansasyonel makaleleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Alex PereiraUFCCiryl GaneAriel HelwaniTom Aspinall
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Martinez, Ronaldo'nun yerini dolduracak bir oyuncu olmadığını söylediMartinez, Ronaldo'nun yerini dolduracak bir oyuncu olmadığını söylediBugün, 13:00Lewis, açık hava dövüşü öncesi hapis anısını esprili bir dille hatırladıLewis, açık hava dövüşü öncesi hapis anısını esprili bir dille hatırladıBugün, 12:48Ilia Topuria, Justin Gaethje'yi ilk dakikalarda nakavt etme sözü verdiIlia Topuria, Justin Gaethje'yi ilk dakikalarda nakavt etme sözü verdiBugün, 12:41Kyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladıKyle Walker, Jude Bellingham'ın neden ilk 11'de başlaması gerektiğini açıkladıBugün, 12:13Alphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyorAlphonso Davies: Kanada futbolunun efsanesi 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlıkla mücadele ediyorBugün, 12:12FIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladıFIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladıBugün, 12:07
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor