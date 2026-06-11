Alex Pereira tüm ağır sıklet dövüşçülerine seslendi

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının şu anki en parlak ve korkutucu yıldızlarından biri olan Brezilyalı UFC dövüşçüsü Alex Pereira etrafındaki heyecan verici gelişmeler doruk noktasına ulaştı. Güçlü yumruklarıyla tanınan «Poatan» lakaplı sporcu, bir sonraki dünya çapındaki planlarını açıkladı. Yaklaşan «UFC Freedom 250» turnuvası kapsamında yetenekli Fransız dövüşçü Ciryl Gane ile yapacağı kritik maçta galip gelmesi durumunda, uzun bir ara vermeden en kısa sürede tekrar oktagona döneceğine söz verdi.

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Ariel Helwani'nin popüler programına verdiği özel röportajda Brezilyalı temsilci, kendi sıkletindeki tüm rakiplerine ciddi ve tehditkar bir mesaj gönderdi:

«Ağır sıkletteki tüm çocuklara sözüm şudur: Antrenmanlara hemen, bugünden başlayın! Çünkü Ciryl Gane ile olan hesabım kapandığı an, eğer sağlığım yerindeyse, maç gecesinden hemen sonra UFC yönetimini bana yeni bir rakip bulmaları için ciddi şekilde zorlamaya başlayacağım. Beklemeye vaktim yok», diyerek hedeflerinin ne kadar kararlı olduğunu belirtti Pereira.

Hatırlatmak gerekir ki, daha önce «Poatan» bu klasmanın şu anki geçici şampiyonu olan tehlikeli İngiliz dövüşçü Tom Aspinall ile yapacağı şampiyonluk maçını uzun süre beklemeye niyeti olmadığını, o zamana kadar boş durmayıp diğer dövüşçüleri de «fethetmeye» hazır olduğunu açıkça ifade etmişti. Bakalım ağır sıklette gerçek bir fırtına koparmayı hedefleyen Alex Pereira, ilk olarak Ciryl Gane engelini nasıl aşacak. Maçın oldukça şiddetli geçeceği şüphesiz!

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