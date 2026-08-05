Beyaz Saray’da düzenlenen UFC turnuvası promosyona 30 milyon dolar zarar ettirdi

UFC tarihindeki en sansasyonel etkinliklerden biri şirket için pahalıya mal oldu. Washington’daki Beyaz Saray arazisinde düzenlenen UFC Freedom 250 turnuvası, promosyona yaklaşık 30 milyon dolar finansal zarar ettirdi.

UFC’nin sahibi TKO Group Holdings, ikinci çeyrek raporunda etkinliğin prodüksiyon ve organizasyon giderlerinin normal turnuvalara kıyasla çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Buna rağmen Freedom 250, şirkete rekor izleyici, milyarlarca medya gösterimi ve yeni ortaklık anlaşmaları kazandırdı.

Biletler neden satılmadı?

UFC Freedom 250 turnuvası, 14 Haziran 2026’da Washington’daki Beyaz Saray’ın güney çimlerinde düzenlendi. Etkinlik, ABD’nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel spor programının bir parçasıydı.

Geleneksel ücretli UFC turnuvalarından farklı olarak Freedom 250 biletleri genel satışa sunulmadı. Bu nedenle şirket, geleneksel gişe gelirlerinin ve ağırlama hizmetlerinden elde edilen kazancın önemli bir bölümünden mahrum kaldı.

TKO Finans Direktörü Andrew Schleimer’ın açıklamasına göre etkinlik için harcanan miktar, normal UFC gecelerinin maliyetinden önemli ölçüde yüksekti. Şirket, küresel sponsorluk ve pazarlama anlaşmalarıyla giderlerin bir bölümünü karşıladı ancak bu, Freedom 250’yi kârlı hâle getirmeye yetmedi.

TKO Finans Direktörü, «Bilet satılmadığı için etkinlikten gişe geliri elde edilmedi. Beklendiği üzere Freedom 250 yaklaşık 30 milyon dolar zarar ettirdi» açıklamasında bulundu.

Turnuvanın toplam maliyeti ne kadardı?

UFC Başkanı Dana White, etkinlikten önce Freedom 250’yi düzenlemek için yaklaşık 60 milyon dolar harcanacağını söylemişti.

Bu miktar, normal bir UFC turnuvasının bütçesinin birkaç katıydı. Yüksek giderler arasında Beyaz Saray arazisinde geçici arena kurulması, güvenlik gerekliliklerine uygun altyapı oluşturulması, televizyon prodüksiyonu, sporcu ücretleri ve iki günlük taraftar festivalinin düzenlenmesi yer aldı.

Ancak 60 milyon dolarlık bütçenin tamamı net zarara dönüşmedi. Crypto.com, RAM ve diğer ortaklarla yapılan anlaşmalar giderlerin önemli bir bölümünü karşıladı. Sonuç olarak promosyonun nihai finansal kaybı yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu nedenle «UFC 60 milyon dolar kaybetti» demek yanlış olur. Bu, etkinliği düzenlemek için öngörülen toplam maliyetti; net zarar ise bunun yaklaşık yarısı kadardı.

Freedom 250 UFC’nin kâr marjını düşürdü

TKO’nun resmi finansal raporuna göre UFC’nin 2026’nın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 535,7 milyon dolara ulaştı.

UFC’nin düzeltilmiş FAVÖK’ü de yüzde 15 artarak 280,4 milyon dolara yükseldi. Ancak işletmenin kârlılık marjı yüzde 59’dan yüzde 52’ye geriledi. TKO, bu düşüşün tamamen Freedom 250 turnuvasının finansal özelliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Turnuva, UFC’nin mali durumunu aynı anda iki farklı şekilde etkiledi:

— sponsorluk ve pazarlama gelirlerini artırdı;

— bilet gelirlerini düşürürken prodüksiyon maliyetlerini keskin biçimde yükseltti.

TKO’nun raporuna göre UFC’nin ikinci çeyrekteki pazarlama ve ortaklık geliri 59 milyon dolar arttı. Bu yükselişin başlıca faktörlerinden biri Beyaz Saray’daki turnuvaydı. Ancak etkinliğin giderleri, elde edilen ek gelirden daha yüksek kaldı.

30 milyon dolarlık zarar TKO’yu krize soktu mu?

Freedom 250 tek başına zarar ederek tamamlanmış olsa da TKO Group, ikinci çeyreği güçlü finansal sonuçlarla kapattı.

Şirketin toplam çeyreklik geliri yüzde 18 artarak 1,547 milyar dolara çıktı. Net kâr ise 303,9 milyon dolara ulaştı. TKO, bu sonuçların ardından 2026 yılı gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

Dolayısıyla 30 milyon dolarlık zarar UFC’nin marjını önemli ölçüde etkiledi ancak TKO’nun genel finansal istikrarını bozmadı.

Şirket, Freedom 250’yi sıradan bir ticari turnuva değil, UFC markasını daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen tek seferlik büyük bir pazarlama projesi olarak değerlendiriyor.

Rekor izleyici zararı haklı çıkarıyor mu?

UFC verilerine göre Freedom 250 turnuvasını dünya genelinde yaklaşık 34 milyon kişi izledi. ABD’deki ortalama izleyici sayısı ise 7 milyona ulaştı ve etkinlik, ülke tarihinin en çok izlenen UFC gecesi oldu.

Promosyonun hesaplamalarına göre turnuva televizyon, internet ve sosyal medyada yaklaşık 64 milyar medya gösterimi elde etti. Bu gösterimlerin varsayımsal reklam değeri 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ancak bu miktar UFC’nin banka hesabına giren gerçek bir gelir değil. Medya değeri, etkinlikle ilgili haber ve gösterimlerin aynı ölçekte reklam yoluyla satın alınması durumunda ne kadara mal olacağını gösteren tahmini bir pazarlama ölçüsüdür.

Bu nedenle Freedom 250’nin gerçek etkisini yalnızca tek çeyreklik finansal sonuçlarla ölçmek zor. Turnuva gelecekte yeni sponsorlar, daha fazla abone ve daha değerli medya anlaşmaları getirirse 30 milyon dolarlık zarar uzun vadeli bir yatırım olarak karşılığını verebilir.

Dana White neden böyle bir turnuvayı tekrarlamayacak?

Freedom 250 sona erdikten sonra Dana White etkinlikten memnun olduğunu söyledi ancak turnuvayı yeniden düzenlemenin finansal açıdan neredeyse imkânsız olduğunu kabul etti.

Beyaz Saray’daki turnuvayı UFC tarihinin en karmaşık ve pahalı projelerinden biri olarak nitelendirdi. Şirket, Beyaz Saray yönetimi, Gizli Servis ve diğer devlet kurumlarıyla benzeri görülmemiş ölçekte güvenlik çalışmalarını koordine etmek zorunda kaldı.

Freedom 250 bu açıdan UFC için paradoksal bir etkinlik oldu: finansal olarak zararlıydı ancak izleyici ve marka itibarı açısından tarihî bir sonuç elde etti.

UFC 30 milyon dolar kaybetti ancak tüm dünyanın dikkatini oktagona çekti. Şimdi asıl soru, bu ilginin gelecek yıllarda ne kadar gerçek gelire dönüşeceği. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!