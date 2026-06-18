Alex Pereira Ağır Sıklette Ciryl Gane ile Rövanş Maçı İstiyor

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının en parlak ve etkileyici yıldızlarından biri olan Brezilyalı ünlü sporcu Alex Pereira, gelecek planlarını paylaştı. Oktagondaki yeteneği ve güçlü yumruklarıyla hayranların sevgisini kazanan dövüşçü, ağır sıklet kategorisini bırakmak istemediğini ve güçlü Fransız rakibi Ciryl Gane'e karşı bir rövanş maçı yapma niyetinde olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, UFC hayranları arasında büyük bir ilgi ve hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü iki üst düzey dövüşçünün olası karşılaşması, bir kez daha unutulmaz bir spor şovu vaat ediyor.

Brezilyalı şampiyonun mevcut fiziksel durumu, UFC ile müzakere süreci ve oktagona dönüş zamanı hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki analiz tablosundan inceleyebilirsiniz:

Sıradaki Önemli Müzakereler Sporcunun Fiziksel Durumu Oktagona Dönüş Süresi • Birkaç gün sonra:

UFC yönetimiyle resmi görüşme ve yeni tekliflerin değerlendirilmesi. • Mükemmel seviyede: Maç aralarında sandalyeye bile oturmayacak kadar dinç. • Eylül ayı: 60 günlük tıbbi uzaklaştırma (askı) süresinden sonra.

Pereira: «Kendimi kötü hissetseydim rövanş istemezdim»

Alex Pereira yaptığı açıklamada, ağır sıklet maçının kendisine çok uygun olduğunu ve bu sıklette kendini çok rahat hissettiğini açıkça belirtti. Sözlerine göre, fiziksel durumu en üst seviyede:

«Birkaç gün içinde UFC yönetimiyle müzakere masasına oturacağız ve bize ne gibi seçenekler sunacaklarını göreceğiz. Şu anki temel planımız bu sıklette kalmak. Çünkü Ciryl Gane ile yaptığım son maçta kendimi o kadar iyi hissettim ki, raundlar arasındaki kısa molalarda sandalyeye oturup dinlenme ihtiyacı bile duymadım. Eğer bu sıklette herhangi bir rahatsızlık hissetseydim, şu an burada oturup ondan yeniden maç talep etmezdim», dedi Brezilyalı sporcu.

Alex, bu kararlılığıyla Ciryl Gane ile arasındaki tamamlanmamış hesabı kapatma isteğini net bir şekilde ortaya koydu.

60 Günlük Uzaklaştırma ve Sonbahar Dönüşü

Sporcunun hayranları için bu rövanş maçı biraz beklemeyi gerektirecek. Çünkü Pereira, verdiği bir başka özel röportajda, son sert karşılaşmanın ardından tıbbi komisyon tarafından geleneksel 60 günlük tıbbi uzaklaştırma aldığını bildirdi. Bu kural, dövüşçülerin sağlığını geri kazanması ve tam dinlenmelerini sağlamak amacıyla uygulanır. Bu süreyi göz önünde bulunduran Brezilyalı «yırtıcı», bu yılın Eylül ayında oktagona dönmeyi planlıyor.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Alex Pereira'nın ağır sıklette kalma kararı, bu sıkletteki rekabeti kesinlikle daha da artıracaktır. Ciryl Gane'e karşı yapılacak olası rövanş ise şüphesiz sonbaharın en sıcak ve beklenen spor olaylarından biri olacaktır. Fiziksel olarak kendine tam güvenen Pereira'nın sandalyeye oturmadan dövüşmesi, yüksek bir spor formunda olduğunun göstergesidir. Eylül ayında bizi gerçek bir oktagon savaşı bekliyor. Her iki sporcuya da başarılar dileriz!

UFC dünyasının en son içgörülerini, dövüşçülerin gizli müzakerelerini ve spor dünyasının sıcak haberlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!