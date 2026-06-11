İngiltere Milli Takımı, Kosta Rika'yı farklı mağlup etti

·53·Spor
İngiltere Milli Takımı, Kosta Rika'yı farklı mağlup etti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda heyecan giderek artıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıktı. Orlando'da oynanan zorlu mücadelede İngilizler, Kosta Rika'yı 3-0 mağlup ederek taraftarlarına büyük bir moral verdi.

Bu karşılaşma, Alman teknik direktör Thomas Tuchel için Dünya Kupası öncesi oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu son kez gözden geçirmek adına önemli bir fırsat oldu. İngiliz ekibinde Anthony Gordon, sergilediği performansla maçın yıldızı oldu. Yaratıcı kanat oyuncusu, hem gol atarak hem de asist yaparak galibiyette kilit rol oynadı.

Maçın detaylarına bakıldığında, gol perdesi henüz 9. dakikada açıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu Declan Rice, şık bir vuruşla İngiltere'yi öne geçirdi. İkinci yarıda baskısını artıran Anthony Gordon, 68. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 87. dakikada oyuna sonradan giren Ollie Watkins'ten geldi.

Thomas Tuchel, bu maçta geniş bir rotasyon kullanarak Jude Bellingham, Harry Kane ve Bukayo Saka gibi yıldız isimlere de süre verdi.

Hazırlık maçı detayları:

İngiltere — Kosta Rika — 3:0

10 Haziran. Orlando şehri.

Goller: Rice (9), Gordon (68, penaltı), Watkins (87).

İngiltere kadrosu: Pickford (Henderson, 63), James (Spence, 63), Konsa (Watkins, 71), Stones (Gehi, 63), O'Riley (Burn, 71), Anderson (Mainoo, 71), Rice (Eze, 63), Madueke (Saka, 63), Bellingham (Quansah, 71), Gordon (Rashford, 71), Kane (Rogers, 63).

Bu galibiyetin ardından İngiltere, tüm dikkatini resmi maçlara çevirdi. Tuchel'in öğrencileri, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarını 17 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak. Bu kritik karşılaşma, turnuvanın en dikkat çekici maçlarından biri olmaya aday.

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İngiltereKosta RikaThomas TuchelOrlandoHırvatistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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