“İyi para verirlerse yine çıkarım”: Mahmud Muradov, Dolidze mağlubiyetini değerlendirdi

Özbek ünlü MMA dövüşçüsü ve eski UFC yıldızı Mahmud Muradov, Gürcistan'daki ses getiren müsabakasının ardından ilk kez hayranlarına açık ve net bir açıklama yaptı. 19 Eylül'de Tiflis'te düzenlenen "HYPE Georgia" turnuvasında, UFC'nin tehlikeli dövüşçüsü Roman Dolidze'ye karşı grappling kuralları çerçevesinde mindere çıkan Muradov, erken bir mağlubiyet almıştı. Bu beklenmedik sonuç sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açınca, Muradov Prag'a döner dönmez durumu netleştirdi.

Herhangi bir ciddi sakatlık yaşamadığını ve antrenmanlara hemen geri döndüğünü belirten sporcu, grappling'in kendi branşı olmadığını, kariyerinde ilk kez bu disiplinde mücadele ettiğini ve maçı kabul etmesindeki temel sebebin yüksek finansal kazanç olduğunu gizlemedi: «Bir şey söylemek istiyorum: Evet, kaybettik. Ama ben bir grappler değilim. İyi bir rakibe karşı çok iyi bir ücret teklifi geldi ve biz de kabul ettik. Yine böyle bir teklif gelirse, bu sefer de kabul ederim. Çünkü bu bir spor. Eğer böyle bir ödeme yaparlarsa, her türlü rakibe karşı çıkmaya hazırım».

Peki, Muradov'un yabancı olduğu bir branşta risk alması onun MMA'deki itibarına nasıl yansıyacak, hayranları neden onu destekliyor ve sporcumuzun bir sonraki gerçek maçı ne zaman gerçekleşecek?

«Sakatlıksız dönüş, yüksek kazanç ve ilk sınav»: Muradov'un açıklamasından 5 önemli nokta

Tiflis'teki ses getiren müsabakadan sonra Mahmud Muradov'un açıkladığı temel gerçekler:

Prag'a sağ salim dönüş: Dövüşçü, Tiflis'teki turnuvanın ardından Çekya'nın başkentine ulaştı ve sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sakatlık yaşamadığını bildirdi;

Mağlubiyeti mertçe kabul etmek: Muradov bahane üretmeden, rakibi Roman Dolidze'nin üstünlüğünü ve kendi mağlubiyetini açıkça kabul etti;

Grappling'de ilk deneyim: Mahmud, profesyonel kariyerinde ilk kez saf grappling (boğma ve eklem kilitleme tekniklerine dayalı yer dövüşü) kuralları çerçevesinde mücadele ettiğini vurguladı;

Finansal faktörün açıkça kabulü: Dövüşçüye bu karşılaşma için çok yüksek bir ücret teklif edilmesi, maçı kabul etmesinin ana sebebiydi;

Gelecekteki tekliflere hazır olmak: Organizasyonlar tekrar cazip finansal şartlar sunarsa, Muradov her türlü spor dalında ve her türlü güçlü rakiple karşılaşmaya açık olduğunu belirtti.

HYPE Georgia: Mahmud Muradov ve Roman Dolidze karşılaşması

Tiflis'teki müsabakanın detayları ve dövüşçülerin profil bilgileri:

Kriterler ve göstergeler Mahmud Muradov (Özbekistan) Roman Dolidze (Gürcistan) Temel spor branşı Klasik MMA, Kickboks, Vuruş teknikleri Grappling, Jiu-Jitsu (ADCC Avrupa şampiyonu) Müsabaka formatı Saf grappling (Vuruşsuz, sadece güreş) Saf grappling kuralları Müsabaka tecrübesi Kariyerindeki ilk grappling maçı Uzun yıllara dayanan uluslararası güreş turnuvaları şampiyonu Turnuva ve tarih HYPE Georgia, 19 Eylül 2026 HYPE Georgia, 19 Eylül 2026 Müsabaka sonucu Erken mağlubiyet (Submission) Erken galibiyet Ana hedef ve faktör Yüksek kazanç ve yeni branşta sınav Kendi vatanında ünlü rakibe karşı galibiyet

MMA ve dövüş sporları analizi: Muradov'un kararı spor dünyası için neden olağan?

Spor analistleri ve dövüş sporları uzmanlarının sonuçları:

Stil uyumsuzluğu: Mahmud Muradov doğuştan bir "striker" (ayak ve el vuruşlarıyla dövüşen sporcu); Roman Dolidze ise kariyerinin başından beri grappling alanında uluslararası şampiyon. Bu yüzden vuruşsuz, sadece güreş kurallarında Gürcü sporcunun şansı başlangıçtan itibaren önemli ölçüde yüksekti;

MMA rekoruna etkisi yok: Bu müsabaka resmi MMA (karma dövüş sanatları) istatistiklerine dahil edilmeyecek. Sadece ticari bir gösteri maçı olduğu için Muradov'un sıralamasına hiçbir zarar gelmeyecek;

Mesleki dürüstlük ve pragmatizm: Birçok dövüşçü mağlubiyetten sonra hakemleri suçlamaya çalışır, ancak Mahmud'un "Ben bir grappler değilim, bu para için yapılmış bir iş" şeklindeki samimi cevabı hayranlar tarafından saygıyla karşılandı;

Sakatlık riskinin olmaması: Vuruşsuz maç, Muradov'un ciddi bir sakatlık yaşamadan ayrılmasını sağladı, bu da onun ana MMA liglerindeki sonraki maçlarına hızlıca hazırlanmasını garantiliyor.

Mahmud Muradov'un bu açıklaması, modern sporun sadece unvanlar için değil, aynı zamanda büyük bir iş ve kendini yeni sınavlarda deneme alanı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce MMA dövüşçülerinin yabancı oldukları spor dallarında büyük paralar için risk alıp maça çıkmaları doğru mu? Mahmud Muradov'un mağlubiyetten sonra bahane üretmeden yaptığı mertçe açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporu tutkunları için hazırlanan bu haberi tüm arkadaşlarınızla ve MMA hayranlarıyla paylaşın!