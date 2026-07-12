Neymar Orlando parkında tekerlekli sandalyeyle görüntülendi: Brezilyalı efsane yorgun mu?

Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. ABD'nin Florida eyaletindeki Universal Orlando eğlence parkında tatil yapan 34 yaşındaki yıldızın, ulaşım için özel bir scooter (tekerlekli sandalye) kullanması birçok tartışmaya yol açtı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, ailesiyle tatil yapan Neymar güneş gözlüğü ve şapka takıyordu ancak yürümeyi tercih etmemesi hayranları arasında soru işaretleri yarattı. Görgü tanıklarına göre futbolcu, park içindeki uzun mesafelerde fiziksel yorgunluğu önlemek veya turnuva sırasında yaşadığı bir sakatlığı korumak amacıyla bu aracı seçmiş olabilir.

Dünya Kupası sonrası hüsran

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişti. Neymar bu maçta uzatmaların onuncu dakikasında penaltıdan gol atsa da, bu gol 'Seleçao'yu mağlubiyetten kurtaramadı. Bu acı verici yenilgi tüm futbol dünyasını şoke etti.

Maçın ardından duygusal anlar yaşayan Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Brezilya formasıyla toplam 130 maça çıkıp 80 gol atan yıldız, Pele gibi efsaneleri geride bırakarak ülke tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ancak kişisel başarılarına rağmen, Brezilya'nın 2002'den beri beklediği Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamadı.

Daily Star'a konuşan bir görgü tanığı şunları söyledi: "Başta kimse scooter üzerindeki kişinin Neymar olduğunu fark etmedi. Sonra insanlar etrafını sardı. Neden scooter kullandığını bilmiyorum ama Orlando'da hava çok sıcaktı. Güvenlik görevlileri onun Neymar olduğunu doğrulayınca herkes ona yaklaşmaya çalıştı."

Uzmanlar ve taraftarlar arasında Neymar'ın fiziksel durumu üzerine tartışmalar sürüyor. Bazıları onun Dünya Kupası'na tam hazır olmadığını iddia ederken, diğerleri sadece Florida sıcağında fazla enerji harcamamak için bu yöntemi kullandığını savunuyor. Her halükarda, Brezilya futbolunun modern dönemdeki en büyük yıldızının uluslararası sahneden çekilmesi spor camiası için büyük bir kayıp oldu.