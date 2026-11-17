Hollanda milli takımının Almanya karşısında aldığı 0-5'lik mağlubiyet, ülke futbolunda büyük tartışmalara yol açtı. Takımın eski yıldızı Rafael van der Vaart, oyuncuların sahadaki hareketlerini ve mücadele azimlerini sert bir dille eleştirdi. Ona göre bazı oyuncular, rakip baskısı altında tamamen kayboldu.

«Sanki patates çuvalı gibi dikiliyorlardı»

Van der Vaart, NOS kanalına verdiği röportajda Hollandalı oyuncuların oyundaki tutumundan duyduğu derin memnuniyetsizliği gizlemedi.

«Bazen rakip sizi kendi kalenize çekilmeye zorlar. Ancak oyuncuların hareketlerine, vücut dillerine bakın... Sanki hepsi korkmuş gibi, hiçbir şeyden haberi olmayan patates çuvalları gibi dikiliyorlardı.

Hücumda hiçbir keskinlik yok, topu kapma veya mücadeleye girme arzusu hissedilmedi» dedi eski futbolcu.

Üst düzey futbolun sadece yetenekle değil, aynı zamanda sahadaki özveri ve galibiyet için savaşma isteğiyle belirlendiğini vurguladı.

«Bizde dünya çapında süper yıldızlar yok»

Van der Vaart, Hollanda milli takımının mevcut kadrosundaki potansiyele de değindi. Ona göre takım, bazı kilit oyuncuların yokluğunda daha zor duruma düşüyor.

«Her şey sahada kendini tamamen vererek oynamakla başlar. Bizde dünya çapında süper yıldızlar yok; özellikle Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong olmadığında» diye ekledi.

Mağlubiyete rağmen çeyrek finalde

Almanya'ya 0-5 mağlup olan Hollanda milli takımı, grubunu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

Ancak bir üst tura çıkmak, takımın oyunundaki eksiklikleri gizleyemiyor. Van der Vaart'ın sert eleştirileri, Hollanda futbolunda sadece sonuçların değil, oyuncuların sahadaki psikolojisi ve sorumluluk bilincinin de ciddi şekilde tartışıldığını gösterdi.