Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov, Rusya'ya olası dönüşü hakkındaki soruya bizzat yanıt verdi. Şu anda Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünde forma giyen golcü oyuncuya, kariyerini Rusya'nın Rostov takımında tamamlama fikrine nasıl baktığı soruldu. Futbolcu ise bu konuda henüz bir karar vermediğini belirtti.

Rusya'nın önde gelen spor yayınlarından biri olan Sport-Express temsilcileriyle yaptığı görüşmede Shomurodov'a, gelecekte Rusya Premier Ligi'ne dönme ihtimali soruldu.

«Bu konuyu iyice düşünmek lazım»

Gazeteciler, Özbek golcüye Rostov'a dönüp profesyonel kariyerini tam olarak bu kulüpte noktalama ihtimalini sordular.

— Gelecekte Premier Lig'e dönüp kariyerinizi Rostov'da noktalamaya nasıl bakarsınız?

— Şimdilik bunu düşünmedim.

— Böyle bir seçenek sizin için ilginç mi?

— Bu konuyu iyice düşünmek lazım, — diye yanıt verdi Eldor Shomurodov.

Yani futbolcu Rusya'ya dönme ihtimalini reddetmedi ancak şu an için bu konuda net bir planı olmadığını ifade etti. Shomurodov'un Rusya'daki kariyeri doğrudan bu kulüple bağlantılı olduğu için, cevabının Rostov taraftarları arasında ilgi uyandırması doğal.

Rostov'da Eldor'un yeni yönleri keşfedilmişti

Shomurodov, Özbekistan'da Mash'al ve Bunyodkor takımlarında oynadıktan sonra 2017 yılında Rusya ligine transfer oldu. Rostov formasıyla Valeriy Karpin yönetiminde yeteneklerini daha da geliştirdi.

Bu takımda golcünün potansiyeli daha tam bir şekilde ortaya çıktı. Eldor, Rusya ligindeki performansıyla uluslararası arenada da dikkat çekmeye başladı.

Rostov formasıyla toplam 91 maça çıktı, 18 gol attı ve takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.

Rusya'dan İtalya'ya, İtalya'dan Türkiye'ye

2020 yazında Rostov, Özbek golcüyü İtalyan kulübü Genoa'ya transfer etti. Bu, Eldor'un Avrupa futbolundaki büyük yolculuğunun başlangıcı oldu.

Daha sonra Roma, Spezia ve Cagliari gibi takımların formasını giydi. İtalya liginde edindiği tecrübe, bir futbolcu olarak daha da gelişmesine katkı sağladı.

2025 yazında ise Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübü, Shomurodov'u Roma'dan kiraladı. Özbek golcü yeni takımında da etkili bir oyun sergileyerek 22 golle ligin gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Daha sonra Türk kulübü oyuncunun transfer haklarını tamamen satın aldı.

Özbekistan'ın en iyi golcüsü

Şu anda 31 yaşında olan Eldor Shomurodov, Özbekistan milli takımı tarihindeki en üretken futbolcu konumundadır. Milli formayla 98 maça çıkmış ve rakip fileleri 47 kez havalandırmıştır.

Shomurodov'un Rostov'a olası dönüşü şimdilik sadece gazetecilerle yapılan görüşmede tartışılan bir seçenek olarak kalıyor. Futbolcunun kendisi de bu konuda henüz bir karar vermiş değil.

Ancak Rusya'daki taraftarları için bu cevap bile oldukça ilgi çekici. Zira Eldor'un Rostov'daki yılları, Avrupa futboluna açılan kapının önemli aşamalarından biriydi. Gelecekte eski takımının formasını bir kez daha giyebilir mi? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek.