Virgil van Dijk milli takımdaki kariyerine devam etme nedenini açıkladı

·2·Spor
Virgil van Dijk milli takımdaki kariyerine devam etme nedenini açıkladı

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndan sonraki zorlu süreçte Hollanda milli takımındaki kariyerini sonlandırmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı. Deneyimli savunmacı, turnuva sonrası gelen eleştirilerin ve dış baskıların, milli takımdaki geleceğini sorgulamasına neden olduğunu itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Hatırlanacağı üzere Hollanda milli takımı, turnuvadan erken elendikten sonra ülkede sert eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle penaltı atışlarındaki başarısızlığın ardından basın ve kamuoyu tarafından büyük bir baskı oluşmuştu. Van Dijk, ailesiyle vakit geçirerek durumu analiz etmek için zaman ayırdığını belirtti.

Teknik direktörle kritik görüşme

ixbt.com ve diğer uluslararası kaynaklara göre, milli takımın yeni teknik direktörüyle yaptığı yüz yüze görüşme, oyuncunun fikrini değiştirmesinde belirleyici faktör oldu. Virgil'e göre, yeni teknik direktörle yaptığı on saniyelik konuşma, milli takımda kalma kararını netleştirdi.

Görüşme sırasında uzun vadeli taktikler veya planlar değil, daha çok insani saygı ve değer görme duygusu ön plandaydı. Savunmacı, dış dünyada tam olarak bu takdirin eksik olduğunu gizlemedi.

Haksız eleştiriler ve gerçekler

Van Dijk, takımın başarısızlığında kendisinin günah keçisi ilan edilmeye çalışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ona göre, medyada yer alan bazı haberler tamamen asılsız söylentilerden ibaretti.

Özellikle taktiksel değişikliklerin sorumlusu olarak gösterilmesini ve hatta Hollanda futbolunu mahvettiğine dair iddiaları kesin bir dille reddetti. 33 yaşındaki futbolcu, takıma karşı sorumluluğunun farkında olduğunu ancak haksız suçlamaların aşırı psikolojik baskı yarattığını vurguladı.

Yeni teknik direktör, onun milli takımdaki yerini ve önemini hatırlatıp güvenini tazeleyince, futbolcu sahada tekrar keyif alarak oynamaya hazır olduğunu hissetti. Böylece, milli takım kaptanının önümüzdeki dönemde de ülkesinin formasını giymeye devam edeceği netleşmiş oldu.

Virgil van DijkHollandaLiverpoolDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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