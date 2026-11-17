Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Xavi, Almanya karşısında alınan 0:5'lik mağlubiyetin ardından oyuncularının sahadaki mental durumunu sert bir dille eleştirdi. Ona göre takım, skor geriye düştükten sonra mücadeleyi bıraktı. Teknik direktör taraftarlardan özür diledi ve takımda ciddi değişiklikler olacağını belirtti.

«Böyle bir şey olamaz!»

Uluslar Ligi kapsamında Berlin'de oynanan karşılaşmada Almanya, Hollanda kalesine karşılıksız beş gol attı. Özellikle ikinci yarıda ev sahibi ekip rakibini tamamen domine etti.

Maçtan sonra Xavi, oyuncularının sergilediği tutumdan memnun olmadığını gizlemedi.

«Skor 0:2, ardından 0:3 olduğu anda oyuncuların başları öne düştü. Böyle bir şey olamaz. Ben tam olarak takım ruhundan bahsediyorum» dedi teknik direktör.

Xavi'ye göre oyuncular, gruptan çıkma meselesi neredeyse çözüldüğü için maça aşırı bir rahatlıkla yaklaşmış olabilirler.

«Belki bugün gereğinden fazla rahattık. Çünkü bir sonraki tura çıkmak üzereydik. Almanya ise galibiyet için daha fazla çaba sarf etmek zorundaydı» diye ekledi.

«Bugün bambaşka bir takım gördük»

İşin ilginç yanı, Hollanda üç gün önce Yunanistan'ı 7:0 mağlup etmişti. Ancak Almanya karşısındaki mücadelede takım tamamen farklı bir görüntü sergiledi.

«Taraftarlarımızdan özür dilerim. Üç gün önce kendimizi en iyi şekilde göstermişken, bugün bambaşka bir tablo yaşandı. Yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum.

Biz bir takımız, bir aileyiz. Maçtan sonra toplandık ve bu durumu açıkça tartıştık. Oyuncular da kendi fikirlerini dile getirdiler. Ben de bu mağlubiyetten ders çıkarmalıyım» dedi Xavi.

Hollanda çeyrek finalde, ancak Xavi değişim talep ediyor

5:0'lık mağlubiyete rağmen Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Almanya ise grubu birinci sırada tamamladı. Çeyrek final karşılaşmaları mart ayında oynanacak.

Ancak Xavi için bir üst tura çıkmak yeterli değil. Teknik direktör, oyuncularından sadece yetenek değil, zor durumlarda da sonuna kadar mücadele etmelerini bekliyor.

Yunanistan karşısındaki 7:0'lık galibiyetten sonra Almanya'ya 0:5 mağlup olmak, Hollanda için ciddi bir uyarı oldu. Şimdi Xavi'nin bu darbeden sonra takımını nasıl toparlayacağı büyük merak konusu.