Virgil van Dijk, Ronald Araújo'nun Liverpool'a transferini destekledi

Premier Lig'in köklü kulübü Liverpool, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Barcelona savunmacısı Ronald Araújo'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Bu olası transfer, sezon öncesi kampta yaşanan sakatlıkların takımın savunma hattını ciddi biçimde zayıflatması nedeniyle takım kaptanı Virgil van Dijk tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarının haberlerine göre Uruguaylı futbolcunun Merseyside ekibine kiralık olarak katılması bekleniyor. Bu adım, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde başlayan yeni dönemde savunmadaki sorunları gidermek amacıyla atılıyor.

Savunma hattındaki sorunlar ve transfer ihtiyacı

Transferin hızlanmasına, yeni transfer Jérémy Jacquet'nin fiziksel durumu neden oldu. Rennes'ten transfer edilen genç savunmacı, sağlık ekibinin temkinli yaklaşımı nedeniyle sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giyemedi.

Kaptan Virgil van Dijk, sakatlanan genç takım arkadaşı hakkında da olumlu açıklamalarda bulunarak onun kısa süre içinde takım antrenmanlarına dönmesini umduğunu ifade etti. Buna rağmen kulüp, acil katkı sağlayabilecek deneyimli bir oyuncu olarak Ronald Araújo seçeneğini uygun buldu.

Andoni Iraola yönetiminde yeni dönem

Kulüpte teknik ekibin değişmesi ve Andoni Iraola'nın teknik direktörlük görevine gelmesi, takım için yeni bir sayfa açtı. Van Dijk, geçen sezonki başarısızlıkların ardından futbolcularla teknik heyet arasında köprü olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sözlerine göre İspanyol teknik adamla daha ilk haftada iyi bir iletişim kuruldu ve takımın deneyimli liderleri yeni teknik direktörü tamamen destekliyor. Ekip, yeni antrenman yöntemlerine ve taleplere uyum sağlama sürecinden geçiyor.