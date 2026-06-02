Trump, yapay zeka denetimi üzerine yeni bir kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü hükümete güçlü AI modellerini kamuya sunulmadan önce inceleme yetkisi veren bir idari kararname imzaladı. Belgeye göre, yapay zeka şirketlerinden yeni modellerini test veya değerlendirme amacıyla piyasaya sürülmeden 30 gün önce gönüllü olarak hükümete sunmaları isteniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kararnamenin ilk taslağında 90 günlük bir süre öngörülmüştü, ancak teknoloji sektörü temsilcileri bu sürenin iki haftaya indirilmesini talep etti. Trump'ın Mayıs ayı sonunda kararnamenin daha katı bir versiyonunu imzalaması bekleniyordu, ancak risk sermayedarı David Sacks gibi sektör temsilcilerinin itirazları üzerine süreç ertelendi. Başkan o dönemde, Çin ile rekabette AI şirketlerine engel olmak istemediğini vurgulamıştı.

Salı günü yayınlanan belgede, yeni AI modellerinin geliştirilmesi, yayınlanması veya dağıtımı için zorunlu devlet lisanslama veya izin şartlarının getirilmeyeceği özellikle belirtildi. Trump, bu kararnameyi Silicon Valley şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla imzalamayı planlamış olsa da, belge nihayetinde kapalı kapılar ardında imzalandı.

Gönüllü inceleme sürecinin yanı sıra kararname, Adalet Bakanlığı'na AI destekli bilgisayar korsanlığı saldırıları ve yetkisiz erişim gibi suçları öncelikli olarak ele alma talimatı veriyor. Bu, başkanın yapay zeka konusundaki ilk kararnamesi değil; geçen yılın Aralık ayında, eyaletlerin AI yasalarını birleştiren ulusal bir politika çerçevesi oluşturulması talimatını vermişti.