Rocket Lab yeni Neutron roketi için Archimedes motorlarını tanıttı

Rocket Lab şirketi, Neutron roketinin birinci kademesinin güç yapısına Archimedes motorlarının kurulum sürecini gösteren etkileyici fotoğraflar yayınladı. Bu testler, roketin tam montajından önceki kritik bir aşamadır. Ixbt.com'un haberine göre.

Fotoğraflarda yalıtılmış borular, kablo demetleri ve bağlantı arayüzleri dahil tüm bileşenleriyle güçlü bir metan motoru görülebiliyor. Mühendisler, gerçek donanımdaki tüm bağlantıların dijital modelle tam olarak eşleştiğini başarıyla doğruladılar.

Bir sonraki adım, roketin tam entegrasyonu ve ilk yörünge uçuşundan önceki yer testlerinin gerçekleştirilmesidir. Neutron, birinci kademesi yeniden kullanılmak üzere tasarlanmış orta sınıf bir fırlatma aracıdır.

Dokuz Archimedes motoru, alçak Dünya yörüngesine 13 tona kadar faydalı yük taşımayı sağlıyor. Rocket Lab CEO'su Peter Beck, şirketin yeniden kullanılabilir Neutron roketini 2026'nın dördüncü çeyreğinde fırlatma planına uygun şekilde ilerlediğini vurguladı.