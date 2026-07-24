Midjourney'den beklenmedik satın alma: Co-Star astroloji uygulaması bünyeye katıldı

Yapay zeka destekli görsel oluşturma alanında dünya lideri olan Midjourney laboratuvarı, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, popüler sosyal astroloji uygulaması Co-Star'ı satın aldı. Bu anlaşma, bugüne kadar ağırlıklı olarak görsel içerik oluşturma teknolojileriyle tanınan Midjourney için beklenmedik bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Co-Star uygulaması şu anda aylık 4,3 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olup, insanların doğum haritalarını oluşturmalarına ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Platform, burç yorumları, uyumluluk analizleri ve çeşitli tavsiyelerini oluştururken hem yapay zekadan hem de profesyonel yazarlardan faydalanıyor. Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı.

Midjourney neden astrolojiyle ilgileniyor?

Midjourney, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye büyük önem veriyor. Şirket sadece metin tabanlı görsel ve video üretimi değil, aynı zamanda tıp ve sağlıklı yaşam (spa) alanlarında da kendi birimlerini kurmaya çalışıyor. Astroloji uygulamasının satın alınması, bu geniş kapsamlı ekosistemin bir parçası olabilir. Kompakt ve uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Co-Star, artık Midjourney bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

Bu satın almanın bir diğer önemli yönü ise Co-Star ekibindeki 24 çalışanın tamamının Midjourney kadrosuna katılmış olmasıdır. Bu uzmanlar, tüketici odaklı mobil uygulamalar geliştirme ve yönetme konusunda büyük bir deneyime sahip. Bilindiği üzere Midjourney'nin bugüne kadar kendine ait bağımsız bir uygulaması bulunmuyor ve kullanıcılar hizmete ağırlıklı olarak Discord sunucusu üzerinden erişiyor.

Mobil uygulamaya doğru atılan adım

Uzmanlara göre Co-Star ekibinin deneyimi, Midjourney'nin uzun süredir beklenen bağımsız mobil uygulamasını başlatmasında belirleyici bir rol oynayabilir. Kullanıcı dostu bir arayüz oluşturma ve sosyal ağ öğelerini entegre etme konusundaki Co-Star başarısı, yapay zeka laboratuvarı için yeni kapılar açıyor.

Bu haberin teknoloji meraklıları için de oldukça ilgi çekici olduğu bir gerçek. Midjourney hizmetleri yerel tasarımcılar ve pazarlamacılar arasında oldukça popüler. Co-Star gibi bir platformun satın alınması, gelecekte Midjourney algoritmalarının daha kişiselleştirilmiş ve kullanıcı ilgi alanlarına uygun içerikler sunmasına katkı sağlayabilir.

Şimdilik Midjourney ve Co-Star, gelecekteki ortak projeler hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yapay zekanın insan duyguları, kaderi ve günlük yaşamıyla ilgili alanlara girmesi, teknoloji dünyasındaki bir sonraki büyük trendin habercisi niteliğinde.