26 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdı

·219·Dünya
26 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdı

Hindistanlı tanınmış çevreci ve toplum aktivisti Sonam Wangchuk 26 gün süren açlık grevini resmen durdurdu. Bu konuda 24 Temmuz günü kendi X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

59 yaşındaki aktivist, 28 Haziran'dan bu yana ülkede öğrencilerin başlattığı protesto hareketini desteklemek amacıyla yemek yemeyi bırakmıştı. Göstericiler, tıp sınavı sorularının önceden sızdırılmasıyla ilgili skandalın ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyor.

Kısa süre sonra bu hareket genişledi ve çeşitli sektörlerden temsilciler, toplum aktivistleri ve sıradan vatandaşlar da katıldı. Sonuç olarak protestolar, Başbakan Narendra Modi hükümetinin politikalarına karşı geniş çaplı bir eyleme dönüştü.

Sonam Wangchuk, açlık grevini Bakan J.P. Nadda, Dr. Jitendra Singh ve Ladakh yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından sonlandırmaya karar verdiğini belirtti.

Aktivistin bildirdiğine göre, ülke parlamentosunun çeşitli siyasi güçlerinden 65 milletvekili de onu açlık grevini durdurmaya çağırdı. Ayrıca 18 Temmuz günü polis tarafından gösteri alanından hastaneye kaldırıldığını hatırlattı.

Wangchuk, açlık grevini bitirme kararının temel nedeninin ülkede olası şiddet olaylarını önlemek ve müzakerelere imkan tanımak olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte destekçilerini her türlü sert eylemden kaçınmaya çağırarak barışı korumanın önemini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz günü aktivist, hükümetin öğrencilere karşı güç kullanmayacağına dair garanti vermesi durumunda açlık grevini durdurmaya hazır olduğunu bildirmişti. Ancak aynı gün Yeni Delhi'de polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Buna rağmen göstericiler başkentteki Jantar Mantar meydanında tekrar toplanarak eylemlerine devam etti. Bu, hafta içinde polis ile aktivistler arasındaki ikinci çatışma oldu.

Açlık grevini sonlandırırken Wangchuk, hükümetten bir dizi talebini yineledi. Bunlar arasında intihar eden öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi ve Eğitim Bakanı'nın istifasının sağlanması da yer alıyor. Daha önce, sağlığı elverirse eylemi altı haftaya kadar sürdüreceğini belirtmişti.

HindistanSonam WangchukAçlık GreviProtestoSiyaset
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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