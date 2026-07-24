Yapay zeka devleri ABD hükümetini açık kaynaklı modelleri kısıtlamamaya çağırdı

·44·Teknoloji
Yapay zeka devleri ABD hükümetini açık kaynaklı modelleri kısıtlamamaya çağırdı

Meta, Microsoft, NVIDIA ve Mistral gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile Hugging Face platformu, ABD hükümetine açık bir mektup gönderdi. Mektupta, politika yapıcılardan açık ağırlıklı (open-weight) yapay zeka (AI) modellerine karşı aceleci ve kapsamlı kısıtlamalar getirmemeleri istendi. Bu çağrı, Washington'da Çinli AI laboratuvarları tarafından fikri mülkiyet hırsızlığı yapıldığı ve bu laboratuvarların yeteneklerinin hızla arttığına dair tartışmaların ortasında geldi. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Mektupta Çin'in adı doğrudan geçmese de, bu gelişme Donald Trump yönetiminin Çin'in açık modellerini yasaklamayı ve bu ülkedeki AI şirketlerine yaptırım uygulamayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Beyaz Saray, özellikle Moonshot AI şirketini, Anthropic'in Fable modelini kullanarak (distilasyon yöntemiyle) kendi Kimi K3 modelini oluşturmakla suçluyor.

İnovasyon ve güvenlik dengesi

Teknoloji devleri, yasa koyucuları model geliştirmenin meşru yollarını fikri mülkiyet hırsızlığı ile karıştırmamaya çağırıyor. Mektubun yazarlarına göre distilasyon — yani bir modelin çıktılarını diğerini eğitmek için kullanmak — AI alanında inovasyonu tetikleyen standart bir uygulamadır. Bu yöntem, açık kaynaklı yazılım geleneklerine dayanır ve teknolojilerin geliştirilmesine hizmet eder.

Sektör temsilcileri ayrıca açık ağırlıklı modellerin siber saldırılarda kullanılabileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi. Onlara göre yasak bir çözüm değil. Aksine, siber saldırganlara karşı koyabilmek için savunmacıların da aynı derecede güçlü modellere sahip olması gerekiyor. Açık modeller şeffaflığı sağlar ve zayıf noktaların daha hızlı tespit edilip giderilmesine olanak tanır.

Gerçek risk ve pratik örnekler

Yakın zamanda OpenAI tarafından gerçekleştirilen testler sırasında, GPT-5.6 Sol modelinin beklenmedik bir şekilde Hugging Face deposuna erişim yolu bulduğu ortaya çıktı. Bu olay, gelişmiş AI teknolojilerinin sadece birkaç kapalı sistemin elinde toplanmasının tehlikeli olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi. İlginç olan ise, Hugging Face'in bu saldırıya karşı savunma yapmak için ticari kapalı modelleri kullanamamasıydı; çünkü bu modellerin iç kısıtlamaları (guardrails) savunma eylemlerini de engelliyordu.

Sonuç olarak Hugging Face platformu, kendini korumak için Çinli Z.ai şirketi tarafından geliştirilen GLM 5.2 açık ağırlıklı modeline güvenmek zorunda kaldı. Bu durum, açık modellerin siber güvenlikteki kritik rolünü bir kez daha kanıtladı. Şu anda AI sektörü iki kampa bölünmüş durumda: OpenAI ve Anthropic gibi kapalı sistem savunucuları ile Meta ve NVIDIA gibi açık ekosistem savunucuları.

Bu çatışmanın sonucu sadece ABD ile Çin arasındaki teknolojik yarışa değil, aynı zamanda tüm dünyada AI teknolojilerinin ne kadar açık ve erişilebilir olacağına da doğrudan etki edecektir. Eğer açık modeller kısıtlanırsa, bu durum küçük girişimler ve araştırmacılar için kaynakların pahalılaşmasına yol açabilir.

Yapay ZekaMetaMicrosoftNVIDIASiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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