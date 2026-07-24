Bluesky, Attie yapay zeka asistanını açık bir araştırma aracına dönüştürdü

·50·Teknoloji
Bluesky, Attie yapay zeka asistanını açık bir araştırma aracına dönüştürdü

Bluesky sosyal ağı, Attie adlı yapay zeka asistanını önemli ölçüde güncelledi. Bu araç artık sadece kişisel akışlar oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm platform genelinde verileri analiz eden açık bir araştırma enstrümanı işlevi görüyor. Bu adımın, sosyal ağın açık AT Protocol ekosistemindeki kullanıcılar için bilgi arama ve analiz sürecini kökten kolaylaştırması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket tarafından sunulan yeni Quests özelliği, kullanıcıların Bluesky ağı (diğer adıyla "Atmosfer") genelinde yayılan haberler ve bilgiler hakkında açık sorular sormasına olanak tanıyor. ixbt.com'a göre bu sistem, sadece Bluesky uygulamasıyla değil, aynı zamanda AT Protocol temelinde çalışan diğer tüm servislerle de entegre edilmiş durumda. Bu durum, kullanıcıların açık sosyal web alanında neler olup bittiğini derinlemesine incelemelerine imkan tanıyor.

Bilgi güvenliği ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele

Bluesky İnovasyon Direktörü Jay Graber, Attie asistanının internetteki gürültü ve yanlış bilgilerin (dezenformasyon) arttığı bir dönemde gerçeği bulmaya yardımcı olan bir araç haline gelmesi gerektiğini vurguluyor. Kullanıcılar artık yapay zekadan trend olan konuları analiz etmesini veya belirli bir alan ve bölgedeki en etkili hesapları belirlemesini isteyebilirler.

"Amacımız, dünyayı anlamaya yardımcı olan araçların, insanları karıştıran teknolojilerden daha faydalı olduğunu kanıtlamaktır" diyor Graber. Ona göre Attie, teknik bilgisi olmayan sıradan kullanıcılar için bile AT Protocol olanaklarından yararlanma ve dijital ortamlarını kişiselleştirme konusundaki engelleri kaldırıyor.

Stratejik büyüme ve para kazanma planları

Bluesky kullanıcı sayısı geçen yılın Ekim ayında 40 milyona ulaştıktan sonra büyüme hızı biraz yavaşladı. Şu anda platformda 45,6 milyona yakın kayıtlı hesap bulunuyor. Bu nedenle şirket, yeni kullanıcılar çekmeye ve gelecekte gelir getirebilecek ek hizmetler geliştirmeye odaklanıyor. Attie şimdilik ücretsiz olsa da gelecekte ücretli bir servise dönüşmesi ihtimal dışı değil.

Şu anda Attie asistanının güncellenmiş sürümü beta test aşamasında. Erişmek isteyenlerin özel bir bekleme listesine kaydolmaları gerekiyor ve önümüzdeki haftalarda kullanıcılar gruplar halinde sisteme dahil edilecek. Ayrıca proje kapsamında yeni bir logo ve engelli bireyler için özel fonksiyonların da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bluesky topluluğunun büyük bir kısmı, ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı yapay zeka teknolojilerine temkinli yaklaşsa da, şirket yönetimi platformun sürdürülebilirliğini sağlamak için inovasyonlar ile kullanıcı görüşleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Attie projesinin başarısının, Bluesky sosyal ağının rekabetçi platformlar arasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

BlueskyYapay ZekaAttieTeknolojiSosyal Ağ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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